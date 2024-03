PASAME LA DATA ► El Encuentro Internacional para Re Pensar el Hip Hop tendrá su tercera edición, con actividades, debates y performances en México, Colombia y Argentina, con actividades gratuitas el martes 12/3 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela, y el jueves 14/3 en la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín, en Béccar.



EN UN CUMPLE ►Los 50 años de Ramones se festejarán en vivo con setlists 100% ramoneras a cargo de Expulsados, Ramonos, Quebraditos y En Bajada (6/4, El Teatro Flores).

ESTAMOS EN OBRA ► Una cruzada nocturna de cumbia y freestyle dispara Bailan las almas en llantas, de Pilar Ruiz, los viernes a las 22 en el Teatro del Pueblo ► Una pareja en situación de departamento arde en el regreso de Escorpio, de Julieta Otero, que va los jueves a las 20:30 en Espacio Callejón ► Y un call center de atención al suicida detona Todxs saltan/Están bien/Nadie mejora, de Andrés Binetti, con funciones sábados a las 20 en el Teatro del Pueblo.



COVER ME ► 2 Minutos anticipa su próximo disco La máquina de hacer cagadas con una nueva versión de su clásico Tema de Adrián, sumando feat de los yanqui-mexicanos Enjambre ► Delfina Campos arrancó un ciclo de remezclas de las canciones de su disco Como bailan los demás con una versión de El imán virada al house por Santiago Martínez, tecladista de Silvestre y la Naranja ► Sobredosis de Soda llevará al Luna Park su tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, Al calor de las masas (30/4) ► Y Emanero y Rusherking se unen al puertorriqueño Angel López para hacer una nueva versión de A puro dolor, clásico de Son By Four.



PANTALLAZOS ► Dos pibas meten verano de extrañeza y sueños televisivos en la peli suiza The Wonders, de Alice Rohrwacher, agregada al catálogo de Mubi ► Mientras que el documental #Racegirl: The Comeback of Sophia Flörsch sigue a la automovilista pionera de la Fórmula 1 (DirecTV).

HACELA SIMPLE ► Siempre hay alguien estrenando canciones, y esta semana les tocó a Franco Rizzaro (Encandilao), Juampi Mandelman (Así las cosas), Bombones Surtidos (Brucolaco), Oriana con la chilena Denise Rosenthal (No te pases), Lesbiandrama (Canciones de amor), Yony Linyero (Vino para quedarse), FR4NZ (Cometa al cielo), Pilar Gough (Cielo caliente), Rocco Posca (Viento helado), Jorge Araujo (El impostor) o La Yegros con el ghanés K.O.G (Veo).







Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.