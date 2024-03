La derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2023 a manos de La Libertad Avanza terminó de hundir un barco que ya venía desde hace tiempo averiado y sin una conducción clara. La crisis de representatividad del hasta por entonces gobernante Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, quedó expuesta mucho antes. Sin embargo, el resultado electoral acabó por sepultar lo que era el último intento de supervivencia de un espacio que hoy busca recobrar algo de pulso a través de una convocatoria amplia al Congreso del Partido Justicialista.

En Salta, esa falta de representatividad no es una novedad, con rencillas y divisiones históricas, a ese sector del peronismo siempre le costó hacer pie en la provincia. Quizá quien mejor lo hizo fue el Partido para la Victoria (PV), que consiguió comandar algunos municipios y ocupar varias bancas en la Legislatura provincial y en el Congreso.

Uno de sus referentes, el ex diputado por el departamento Rivadavia Ramón “Rana” Villa, analizó el futuro de Unión por la Patria y cómo se reconfigura el panorama nacional y provincial en este momento de crisis de los partidos políticos tradicionales.

-¿Cómo se reconstruye UxP tras la última gestión y el resultado electoral?

-Yo creo que ante la situación de extrema gravedad que está viviendo el país en todos sus aspectos, institucional, económico, la República y la democracia, es fundamental primero hacer una fuerte autocrítica desde todo el sector, desde quienes hoy somos oposición pero tuvimos alguna responsabilidad en la última gestión presidencial. Pero tampoco podemos dar más tiempo a este personaje que nos está gobernando sin dejar de denunciar y visibilizar lo que está haciendo, que es dramático para la mayoría de la población y que después va a costar muchísimo reconstruir. Cada día que pasa te sorprende más con sus actitudes, hablando delante de chicos y chicas sin ningún tipo de cuidado. Y hay un séquito que le perdona todo, porque si cualquiera de nosotros decía la mitad de lo que él dijo en esa escuela hace unos días, nos salían con los tapones de punta.

Por eso necesitamos reordenar un espacio amplio, mucho más amplio, entre los que coincidimos en un proyecto político que no es el que hoy gobierna y que denosta la política, el Estado, a los jubilados, las mujeres y las clases trabajadoras. Y creo que la convocatoria que hizo el presidente del Congreso Justicialista, Gildo Insfrán, para el 22 de marzo va en ese sentido, porque abre el juego a otros sectores que incluso no estuvieron con nosotros en el último tiempo pero tienen un pensamiento afín en lo que hace a lo nacional. Por eso me gustó que se haya reunido con (Miguel) Pichetto, con (Guillermo) Moreno, con (Juan) Grabois y con Leandro Santoro, porque es todo el abanico en donde nos sumamos otros partidos y gobernadores como Axel Kicillof. No puede quedar nadie afuera de la convocatoria.

-¿Y qué rol debe jugar cada uno en esta nueva etapa?

-Yo creo que muchos de los que fuimos protagonistas hoy tenemos que seguir aportando y apoyando, pero sin ser protagonistas de los nuevos tiempos que se vienen para enfrentar a esta derecha que nos está llevando puestos como país.

-¿Y quiénes serían las nuevas figuras? Porque no se ven y hay mucho silencio.

-Sí sí, coincido en que hay falta de representatividad, y tampoco me pareció bien mantener tanto silencio, a pesar de que muchos se escudan en que hay que dar tiempo para gobernar. Yo no quiero eso, porque sé, y lo estamos viviendo, que con estas políticas no le va a ir bien a los argentinos. Yo no quiero que Milei avance, porque el daño que va a provocar si seguimos con la cabeza baja, va a ser prácticamente irrecuperable, y sabemos lo que ha costado recuperar la democracia, la soberanía y la dignidad en nuestro país. Por eso para mí, oponerse y denunciar las atrocidades que quiere hacer el Presidente, no es ponerle palos en la rueda, no podemos dejar que mancille al Congreso como lo hizo en la Asamblea Legislativa, tendría que haber habido otra reacción. Él (Milei) va por todo, y una vez destruido todo eso, ¿qué hacemos? Hoy ya estamos peor en términos económicos que en el 2001, y sin embargo estamos como adormecidos. Por eso también creo que va a ser fundamental que reaccione sobre todo la clase media, a la que ya le está tocando el bolsillo, y que fue fundamental en el cambio de gobierno de la Alianza.

Por eso creo que además de la reacción de la clase media, debemos volver a interpelar a las juventudes, que por ahí no vivieron o no conocen lo que sucedió en otras épocas, que es lo que vienen a plantear quienes nos gobiernan. Tenemos que entender que tienen otra mirada, otras necesidades, son generaciones diferentes y tenemos que trabajar fuerte desde los partidos para poder interpretarlos y que se sientan parte. Nosotros insertarnos en sus vidas, sus gustos, sus pareceres para entenderlos. Así como tuvimos que hacer un esfuerzo por escuchar el legítimo reclamo de las mujeres por ocupar esos espacios que siempre ocupábamos los varones, tenemos que hacerlo con los jóvenes.

-Y en la provincia ¿cómo se juega en este momento en el que Sáenz también le hace frente, porque las sufre, a las políticas del gobierno nacional?

-Bueno, la provincia es otro mapa, muy distinto al nacional. Acá el partido (PV) estuvo y estará en la vereda de enfrente y siempre lo dejamos en claro a la hora de sentarnos a dialogar para las provinciales. Muy distinto es a la hora de negociar las elecciones nacionales, que no depende solo de nosotros sino de un armado que nos excede. Claro que hoy, ante la situación de lucha en defensa de los derechos de los salteños, obviamente que estamos parados acompañando los reclamos del gobernador. Pero que eso no se confunda con nuestro claro posicionamiento de oposición.

­-¿Tendría que negarse a firmar el Pacto de mayo?

-Creo que él ha sido claro, y que aseguró que no firmaría los 10 mandamientos de Milei sin discutir la letra chica y tener más claridad, en sintonía con el pensamiento de los demás gobernadores. Así que espero que no lo haga si no hay reglas de juego claras. Yo no creo que se firme ese pacto, porque sabemos cómo piensa y actúa el Presidente, que quiere imponer, no pactar, es todo o nada.

La reconstrucción

-Como PV van a participar del Congreso del PJ al que fueron convocados entonces

-Si, siempre. Porque somos todos satélites de algo que se puede volver a armar como un gran frente a nivel nacional. Por eso es importante la convocatoria a gente como Pichetto y Moreno, a sectores del radicalismo y los movimientos sociales. Además, el PV está claramente identificado con el peronismo, fuimos y vamos a ser coherentes siempre.

-¿Gustavo Sáenz puede estar en este esquema? ¿puede ser una de las figuras que lidere esa oposición?

-Yo creo que sí, desde el momento que hizo frente a las políticas nacionales y se solidarizó con el gobernador de Chubut, tomó mucha relevancia. No sé si dentro del PJ, pero sí de un grupo de gobernadores de distintos partidos que planten bandera defendiendo el federalismo.