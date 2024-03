“¿Dónde está Tehuel?”. La primera vez que se hizo esa pregunta fue hace tres años, el 11 de marzo de 2021, cuando el joven trans de 22 años, Tehuel de la Torre, salió de su casa en San Vicente para ir a una supuesta entrevista de trabajo en Alejandro Korn y nunca más regresó. "Para mí hoy es un día difícil, este día se extraña muchísimo a Tehuel", contó Norma Nahuelcura, la madre del chico, sentada en el aula blanca del Bachillerato Popular Mocha Celis, rodeada de jóvenes estudiantes de la comunidad LGBTIQ+ que asisten a la institución. En medio de la rueda de prensa organizada este lunes con motivo del aniversario de la desaparición, la madre sostuvo: "No quiero que a nadie le vuelva a pasar lo que le pasó a él, no quiero que vuelvan a haber más casos como el de Tehuel. Por eso no voy a parar, la lucha la voy a seguir hasta saber que pasó con mi hijo".

En ese sentido, Flavia Centurión, abogada de la familia, dijo que de cara al juicio oral, además de conseguir la condena, tienen la esperanza de que el caso de Tehuel se convierta en un "caso bisagra", para que "se tome conciencia sobre la necesidad de políticas de prevención para el colectivo LGBTIQ+".

El Frente Orgullo y Lucha y la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre prepararon una conferencia de prensa en el Bachillerato sobre la calle Jujuy al 748 en CABA, que luego fue seguida por un encuentro federal camino al juicio oral. Del mismo participaron la madre y la abogada de la familia; Agustina Ponce, activista travesti referente de el Frente Orgullo y Lucha y la Asociación por un Mundo igualitario (AMI); Iam Rubey, activista trans de 100% Diversidad y Derechos; Alejo de Lisa Sajnin, activista trans Presidente del Centro de Estudiantes del Mocha Celis, y personas de todo el país que se sumaron de manera presencial y virtual.

Bajo las consignas “¡Justicia por Tehuel de la Torre!” y “Las vidas trans importan”, este sábado 16 de marzo a las 17 las organizaciones harán una marcha con el punto de concentración en la Ruta 210 y Avenida Presidente Perón, en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires.

Eran las 18 cuando el aula de la entrada del Bachillerato que acompaña el proceso educativo de la comunidad travesti-trans se lleno de periodistas y estudiantes que se acercaron a escuchar y acompañar a la familia y amigues de Tehuel en el aniversario de su desaparición. Las y los trabajadores de la cerrada agencia de noticias Telam estuvieron presentes para cubrir el hecho, como lo hicieron desde el comienzo del caso de Tehuel.

"Estoy muy agradecida con todas las personas, instituciones y organizaciones que me acompañaron y apoyaron y me dieron mucha fuerza para estar acá donde estoy ahora, siguiendo para delante", dijo la madre de Tehuel y compartió: "Él era una persona tranquila y alegre, siempre se levantaba con una sonrisa, y así es como lo recuerdo, con una sonrisa en la cara".

"Estos años han sido muy difíciles para mí. Nosotros esperamos que Tehuel aparezca, pero si no lo hace, lo que queremos es que nos digan qué pasó con él", sostuvo Nahuelcura.

"Los transfeminismos seguimos en la búsqueda activa de Tehuel. A tres años de su desaparición, '¿Dónde está Tehuel?' y 'No estamos todes, nos falta Tehuel', son consignas que siguen apareciendo en cada reunión, en cada marcha y en cada acontecimiento", manifestó Agustina Ponce, en diálogo con Página 12. Esta misma pregunta fue la que llevó a la activista lesbiana Pierina Nochetti a enfrentar un juicio penal por “daño agravado”, acusada de pintar presuntamente un grafiti de protesta en el que se pregunta por esa desaparición.

En la causa están imputados Oscar Alberto Montes y Luis Alberto Ramos por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. En un principio, el inicio del juicio oral estaba previsto para agosto de 2027, pero luego de una campaña para que se adelantara, pedido que contó con el apoyo del fiscal a cargo de la investigación, Juan Pablo Caniggia, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en conjunto con la cartera homóloga bonaerense, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata lo pautó para julio de 2024.

En diálogo con Página 12, Centurión aseguró que de cara al comienzo del juicio su expectativa es la condena por homicidio agravado por odio a la identidad de género, "siendo que en el expediente existen pruebas sólidas y contundentes que demuestran que estas personas cometieron un homicidio agravado contra Tehuel de la Torre”.

Con respecto a la búsqueda de Tehuel, la abogada explicó que no hay "ninguna novedad al respecto", pero Centurión tiene la expectativa de que el caso pueda llamar la atención en la toma conciencia sobre la necesidad de políticas de prevención para el colectivo LGBTQ+: "Necesitamos urgente políticas de abordaje y de contención para les jóvenes que están en situación de vulnerabilidad económica, social y familiar. Y en particular en casos de desapariciones, como los de Tehuel, necesitamos en PBA protocolos, recursos humanos y herramientas que nos permitan agilizar las búsquedas y quizá poder evitar un hecho tan grave como este. Por eso, ojalá a partir del juicio tengamos el protocolo de búsqueda para mujeres y personas LGBTQ+ que desaparecen, que nos permitía dar una respuesta más eficaz".

“La desaparición de Tehuel marcó un hito en relación a la búsqueda de personas trans-travestis. Esto así por la organización, principalmente de familiares y organizaciones transfeministas que visibilizaron su desaparición como lo que es: una desaparición en democracia signada profundamente por la variable de la vulnerabilidad, puesta en la identidad. Ser trans travesti en esta sociedad, te vuelve per-se vulnerable”. En ese sentido, Ponce aseguró que la intervención de organismos estatales como fue la del Inadi, del MMGyD y de la provincia de Buenos Aires, “marcó algo que nunca antes había ocurrido ante la desaparición de una persona trans- travesti”.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.