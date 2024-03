La oposición comenzó a marcarle la cancha al oficialismo en la Cámara de Diputados y forzó una sesión especial este miércoles para tratar un proyecto que ata las jubilaciones a la inflación. El presidente de la Cámara baja, el libertario Martín Menem, buscó dilatar hasta el límite la convocatoria pero ya no pudo resistir la presión opositora y terminó por oficializar recién este lunes el llamado a sesionar solicitado por el interbloque dialoguista de Hacemos Coalición Federal (HCF). El grueso de la oposición, con el aporte de Unión por la Patria (UP), la mayoría de la UCR, el Frente de Izquierda (FIT) y el Interbloque Federal que responde a los gobernadores de partidos provinciales, garantizaría el quórum para abrir la sesión. Pero por tratarse de un proyecto que no tiene dictamen de comisión, se necesitan de dos tercios de los presentes para habilitar el debate sobre tablas, que La Libertad Avanza y sus aliados más fieles bloquearían. Aunque los opositores contarían con mayoría para imponer un “emplazamiento” a las autoridades de la Cámara para su tratamiento en comisión, donde distintos bloques buscarían sumar otras iniciativas como la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y subsidios al transporte.

El interbloque que conduce Miguel Pichetto consideró la apertura de sesiones ordinarias como una oportunidad para introducir en la agenda parlamentaria una serie de proyectos que no figuran en las intenciones ni prioridades del Gobierno: pidió una primera sesión especial para tratar un proyecto de la Coalición Cívica para modificar la fórmula de la actualización de jubilatoria.

La iniciativa –que no tiene dictamen de comisión-- propone la actualización mensual de la remuneraciones de jubilados y pensionados contemplando el índice de inflación que comenzaría a aplicarse a partir del primero de abril. El texto también incorpora que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60 por ciento”, en referencia al número de inflación de enero. La solicitud para sesionar este miércoles fue acompañada por el resto del interbloque en el que además conviven macristas disidentes, peronistas cordobeses, socialistas santafesinos y la diputada Margarita Stolbizer.

Aunque HCF se lanzó solo a la convocatoria y sin acuerdos con el resto de bloques políticos opositores, descartaba que otras bancadas se plegarían ante el brutal ajuste que el Gobierno realizó sobre los haberes jubilatorios. Entre ellas, la primera minoría y principal fuerza opositora en la Cámara baja, Unión por la Patria. A pesar que los opositores dialoguistas buscan despegarse de cualquier acuerdo con la bancada que representa al anterior Gobierno, saben que ninguna iniciativa que no cuente con el aval de la Casa Rosada podría prosperar sin su aporte.

De todas maneras, el bloque de UP se reunirá hoy para evaluar su postura para la sesión del miércoles y trazar su propia estrategia legislativa. Sus diputados tienen iniciativas para terminar con el apremio que el Gobierno impone a las provincias, como la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente y los subsidios al transporte público. Ambos proyectos podrían ser parte de un “emplazamiento” para su tratamiento en comisiones, que Menem busca impedir.

La UCR tuvo su propio debate interno, que una vez más amenazaba con romper el bloque. Su jefe, el cordobés Rodrigo De Loredo, enarbolaba la postura acérrima de no dar quórum en la sesión de este miércoles a pesar que la mayoría de sus dirigidos estaba dispuesto a sentarse en el recinto. Durante el debate interno que los diputados radicales realizaban ayer por Zoom, el santafesino Mario Barletta presentó un proyecto para pedir la emergencia en Seguridad en toda Santa Fe que saldaría las diferencias internas sin que la sangre llegue al río: esto unificaría que la UCR baja al recinto el miércoles para impulsar esa iniciativa o que al menos sea parte del emplazamiento opositor para que se discuta en comisión.

El FIT dará quórum este miércoles. En el recinto van a reclamar que en el emplazamiento para el tratamiento de la movilidad jubilatoria en comisión también se incorpore su proyecto, que proponen que “el haber mínimo debe igualar la canasta básica del jubilado. Dicho monto alcanzó aproximadamente los 579 mil pesos, tomando la actualización de la Canasta de la tercera edad que elabora la defensoría de la Ciudad de Buenos Aires”.

La postura del PRO en el recinto por ahora es una incógnita. La diputada María Eugenia Vidal presentó su propio proyecto de actualización de la movilidad jubilatoria con el respaldo de gran parte del bloque, incluso de su presidente Cristian Ritondo uno de los macristas mas colaboracionistas con el gobierno libertario. Habrá que ver cuántos de sus diputados se alinearían con LLA para bloquear su tratamiento este miércoles.

Para los libertarios, la del miércoles será de todas formas una batalla perdida. Sin dudas se alinearán con las definiciones de Javier Milei, que en una entrevista con LN+ sostuvo ayer que “está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la reforma del mercado laboral” en la que busca aliados parlamentarios y afirmó que se necesita “una fórmula que no violente el déficit cero”, cuyo objetivo el Presidente insiste en que “no se negocia”.