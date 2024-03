El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunió en Chascomús con el objetivo de sostener la cohesión del espacio y proponer respuestas ante los efectos de las políticas de Javier Milei que ya se sienten sobre los bonaerenses. El diagnóstico de intendentes, legisladores y presidentes del partido en los distritos de la Quinta sección que se reunieron con Máximo Kirchner, pinta oscuro: crecerá la pobreza y habrá una nueva devaluación.

Uno de los dirigentes presentes que pidió reserva de su nombre aseguró a Buenos Aires/12 que el presidente del PJ bonaerense analizó la macroeconomía nacional y consideró que "de continuar el mismo rumbo, en abril o mayo hay una nueva devaluación".

Teniendo en cuenta los últimos efectos inflacionarios que tuvo la devaluación del 118 por ciento orquestada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la conjetura que Kirchner expuso ante los presentes fue clara: “Va a crecer la pobreza otra vez”.

En la mesa de la que participaron, entre otros, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, el llamado a que Axel Kicillof integre la dinámica de trabajo del partido se hizo presente, al igual que en la reunión del Consejo partidario que días atrás se llevó a cabo en Cañuelas.

“Todos los integrantes de la mesa estuvieron de acuerdo con las medidas que lleva adelante el gobernador y seguramente, si bien no sé la fecha, habrá una convocatoria con el gobernador”, afirmó Barrera a este medio.

La reunión

Kirchner arribó a la sede de La Bancaria acompañado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria. Con los presentes, compartieron un recorrido por la realidad de cada uno de los distritos, marcada por el impacto que se vive, particularmente, en las áreas de Transporte, Seguridad y Salud.

“El sistema de salud es lo más comprometido porque aumentan los honorarios de los médicos, los medicamentos, y está cada vez más concurrido porque se tiene que hacer cargo de prestaciones que daba obra social o prepaga”, explica Barrera.

“Empezó a haber jubilados y vecinos que vienen a pedir comida, algo que no pasaba”, dice el intendente de Villa Gesell que, como en todos los municipios observa como la Nación deja de enviar fondos profundizando el problema económico. "Estamos solos", sentencia. Y agrega: “Los intendentes no tenemos muchas herramientas, con un presupuesto finito basado en tasas y coparticipación, con un Presidente quedice que no cree en el Estado y deja a los municipios librados a su suerte”, apunta.

Como contrapartida, Barrera celebra que la provincia tiene otra actitud y que, incluso en algunos casos, está tomando la posta en hacerse cargo de obra pública que el gobierno de Milei abandona. “Sobre todas las cosas, sabemos que la provincia es un bastión a vencer por La Libertad Avanza, porque si Buenos Aires trastabilla les queda el camino allanado”, agrega su lectura.

Junto a Barrera estuvieron, entre otros, el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, y el de Dolores, Juan Pablo García, único municipio que el peronismo pudo recuperar en la sección. También estuvieron la ex titular de la ANSeS, la marplatense Fernanda Raverta, el vicepresidente del Instituto Cultural de la provincia, Ignacio “Cote” Rossi, el senador provincial Pablo Obeid y la diputada provincial Marcela Basualdo.

La jornada de Máximo

Previo a su llegaba a La Bancaria, el presidente del PJ mantuvo un encuentro privado con científicos en Intech. El Instituto Tecnológico de Chascomús, dependiente del Conicet y la Universidad de San Martín, es un centro multidiciplinario donde se forman científicos y se desarrollan estudios sobre los campos en bioquímica, biología molecular y celular, biotecnología en salud humana, agrobiotecnología, neurobiología, microbiología e inmunología, agricultura, ganadería, ictiofisiología, acuicultura y ecología de humedales.

Tras finalizar su paso por el Instituto y la reunión del PJ, Kirchner se trasladó a la calle Garay 141, donde inauguró la Casa del Partido Justicialista de Chascomús. Para los más de 400 presentes, significó la conclusión de un proceso que responde un reclamo histórico del partido. Tener un lugar de encuentro fijo y estable por fuera de las coyunturas electorales, había sido una de las propuestas de las autoridades partidarias que asumieron en 2022.

Alfredo Machín y Viviana Bensi, presidente y vice del PJ local, recibieron al titular del PJ bonaerense, que fue el único orador. Dos hechos resultaron impactantes para los asistentes que cortaron la calle para presenciar el acto: el pedido de disculpas de parte de Máximo “por los errores cometidos” y la convocatoria a tener “empatía y paciencia con los vecinos”, más allá de la decisión electoral que hayan tomado.

“Esto impacta cada vez más fuerte, y la gente tuvo derecho a sentirse defraudada, por eso hay que construir desde abajo porque ellos lograron quebrar la base, enfrentaron al trabajador del recibo en blanco con el informal, y hay que reconstruir ese tejido social porque si no recuperamos eso, ganaremos circunstancialmente alguna elección, pero no podremos hacer ninguna transformación”, dijo Kirchner ante los presentes según uno de los testigos del acto.

"No hay apellidos milagrosos compañeros ni hombres providenciales en este tiempo", dijo Kirchner que aseguró que "hay pueblos que deben esclarecerse y hacerse cargo de su propio destino, y encontrar dirigentes que no los traicionen para mantenerse unos meses más en un gobierno", agregó.



Con fuertes cuestionamientos al proyecto encabezado por Milei, Kirchner recordó que Fernando de la Rúa también había sostenido el superávit fiscal en la previa al estallido del 2001 y advirtió que “este tipo de políticas económicas son las que van a terminar generando un aumento del delito y de la violencia en términos generales".

"Los que pasaron el 99, el 2000, el 2001 y el 2002 saben muy bien de lo que les estoy hablando, que es la desintegración del hogar, de los pibas y los pibes comiendo en los comedores, del hombre roto y la mujer rota, sin perspectiva de futuro”, apuntó el diputado que, en medio de el debate nacional por la seguridad advirtió que el dinero que Milei dejó de enviar a la Provincia, "iba casi enteramente destinado a la mejora salarial de las y los policías que cuidan y velan por la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires".