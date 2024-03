Rosario/12

El padre de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario, habló este miércoles con los medios y apuntó contra el “Plan Bukele” de Patricia Bullrich. Ante el hecho de que el gobierno provincial difundió imágenes que emulan la política penitenciaria a lo Bukele, el padre del playero apuntó contra la ministra de Seguridad: "Quisiera decirle a Patricia Bullrich que se está poniendo la chapa de Bukele y le falta mucho. Nos dejaron desprotegidos y no se puede salir a la calle... ellos se mataban entre sí, pero ahora nos matan a nosotros. Le pido a los gremios un paro nacional para que nadie salga a trabajar. Que nadie vaya a trabajar hasta que el Gobierno Nacional haga las cosas como corresponde. Porque ellos usan el método Bukele, pero la pagamos nosotros, no la pagan en ellos", agregó.

En diálogos televisivos, señaló: "Creemos mucho en Milei, pero está haciendo las cosas mal acá en Rosario". También contó que había fiscalizado para La Libertad Avanza con Bruno y que volvieron muy contentos porque el resultado estuvo muy rápido. "Bruno se emocionó y se puso a llorar", añadió.

Finalmente, el papá de Bruno Bussanich concluyó: "La única manera es con un paro general como en la pandemia. Que no haya nadie en la calle para que el gobierno actúe y se dé cuenta... ellos tienen plata, no les importa, no sufren inseguridad".

El documento de los gobernadores

Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño firmaron un documento en el que respaldaron al mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, en el marco de la escalada de violencia narco en Rosario. "Todos somos Santa Fe", reza el texto. "En mayor o menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que --con distintas formas-- afecta a todas las jurisdicciones", destacaron.

"El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos", agregaron. Los gobernadores cerraron filas y de paso le enviaron un mensaje al presidente Javier Milei en plena discusión por el Pacto de Mayo y la nueva ley ómnibus: el avance del narcotráfico es un “problema federal” y el combate del flagelo requiere de una fuerte inversión de fondos públicos. El documento agrega: “La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”

Uno de los primeros apoyos efectivos fue el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se comunicó con Pullaro a ofrecerle ayuda, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, estableció contacto con su par nacional, Patricia Bullrich para coordinar las necesidades específicas.

Si bien la crisis en Rosario ha sido el catalizador de esta colaboración, Kicillof y Pullaro venían discutiendo la posibilidad de cooperar en la lucha contra el narcotráfico desde principios de año. Estos contactos, que también involucraron a Bullrich, incluyeron un llamado previo de Kicillof a Pullaro para expresar solidaridad después de que este último recibiera amenazas del narcotráfico.

El martes pasado se conoció que en lo que queda de la semana, se firmarán los convenios entre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y CABA para la llegada de fuerzas policiales a Rosario para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Según confirmó el gobernador Pullaro, las firmas de los acuerdos se concretarán “esta semana” y servirán para llegada de personal la policía científica. Axel Kicillof le dará a Rosario 400 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

“Buenos Aires y Rosario es una ruta caliente en la que trabajamos y tenemos previsto en el próximo mes elevar a 7.000 el número de policías de las fuerzas de operaciones especiales”, detalló el ministro de Seguridad bonaerense y agregó que “hay centenares de causas de narcomenudeo, que terminan con allanamientos en Rosario”.

El Ministro Alonso destacó que “damos este auxilio porque la política de seguridad requiere cantidad de policías con doctrina, con entrenamiento, medios logísticos, inteligencia y comunicaciones integradas. Si no tiene esos elementos, no puede tener éxito en una lucha de persecución criminal”. El funcionario bonaerense precisó que además de la Policía, se enviarán 80 patrulleros, tres minibuses, la división de motos tripuladas de alta cilindrada, tres helicópteros y drones. "Nosotros pusimos todo eso a disposición, no nos sobra, pero es parte de la capacidad de nuestra reserva operativa”, explicó.

También pesaron las críticas del presidente Mieli al socialismo, aliado de Pullaro en el gobierno santafesino: “los socialistas no solo destruyen la economía, sino todo lo que tocan”. “Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narcosocialismo, iniciado con Binner y Bonfatti. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis”, apuntó.



Pese a los desencuentros, Pullaro ratificó que respalda la idea de Milei y Bullrich de modificar la ley de seguridad interior para permitir que los militares puedan entrar en combate contra el narcotráfico. Sin embargo, el oficialismo deberá recolectar los votos en el Congreso, donde la fragmentación de los espacios políticos complica los planes del Gobierno.