El titular de la Federación de Madereros (FAIMA), Román Queiroz, hablo públicamente tras el cruce picante que tuvo con el jefe de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, por la posición de la entidad de bancar al gobierno de Javier Milei mientras las cifras de las fábricas se desploman. Tras la conversación, que develó Página I12, Queiroz aseguró que "hay un montón de sectores pyme que están atravesando un momento delicado, pero recién cuando le tocan el culo a las alimenticias la UIA salta a poner el grito en el cielo".

Esta declaración, vertida en dialogo con Radio Con Vos, tiene que ver con la UIA sacó un comunicado contra el Gobierno de Milei recién cuando el Ejecutivo decidió abrir las importaciones de alimentos para intentar bajar los precios de la plaza local. Decisión que les pega de lleno a las alimentarias nucleadas en la cámara Copal, que también preside Funes de Rioja.

Asimismo, Queiroz aseguró que la actividad maderera cayó 60 por ciento en los últimos dos meses y comparó el escenario con los años del menemismo. "No se veían indicadores así desde la década del 90, con la diferencia de que entonces fue paulatino y ahora es precipitado", explicó.

Por otra parte, contó que tras el levantamiento que se produjo en esa reunión caliente de la UIA, recibió apoyos, pero también críticas y amenazas. "A mi un ceo me amenazó y me dijo que si no me sentía cómodo en la UIA que me fuera a CAME", aseveró.