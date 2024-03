La icónica banda de hard rock AC/DC celebra este año su 50 aniversario. Para festejarlo, lanzaron AC/DC 50, una colección con reediciones en vinilo de sus mejores álbumes. Para promocionar el estreno, la banda compartió un video animado que tiene como protagonista a la cancha de River. Los fans estallaron en las redes.

"Los primeros nueve títulos de nuestra serie de reediciones en vinilo de colores YA DISPONIBLES en todas partes", escribieron desde la cuenta oficial de X de la banda. El texto fue acompañado de una animación en la que se puede ver un disco de vinilo que gira sobre el Monumental, estadio que visitaron en 2009.

Los primeros nueve álbumes reeditados en para el proyecto AC/DC son: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who y Live.

Cientos de fanáticos comentaron el posteo con la ilusión de que AC/DC confirme una fecha en Argentina, pero desde la banda no dieron ninguna señal en ese sentido.

Gira "Power Up" de AC/DC: cuándo y dónde se presentan

La gira "Power Up Tour" comienza el viernes 17 de mayo en Alemania y se extenderá por toda Europa hasta mediados de agosto. Hasta el momento, estas son las fechas confirmadas por AC/DC:

17 de mayo – Gelsenkirchen, Alemania, Veltins Arena

21 de mayo – Gelsenkirchen, Alemania, Veltins Arena

25 de mayo – Reggio Emilia, Italia, RCF Arena

29 de mayo – Sevilla, España, Estadio La Cartuja

5 de junio – Ámsterdam, Países Bajos, Johan Cruyff Arena

9 de junio – Munich, Alemania, Estadio Olímpico

12 de junio – Munich, Alemania, Estadio Olímpico

16 de junio – Dresden, Alemania, Messe

23 de junio – Viena, Austria, Estadio Ernst Happel

26 de junio – Viena, Austria, Estadio Ernst Happel

29 de junio – Zurich, Suiza, Estadio Letzigrund

3 de julio – Londres, Inglaterra, Estadio de Wembley

7 de julio – Londres, Inglaterra, Estadio de Wembley

13 de julio – Hockenheim, Alemania, Ring

17 de julio – Stuttgart, Alemania, Wasen

21 de julio – Bratislava, Eslovaquia, antiguo aeropuerto

27 de julio – Nuremberg, Alemania, Zeppelinfeld

31 de julio – Hannover, Alemania, Messe

9 de agosto – Dessel, Bélgica, Festivalpark Stenehei

13 de agosto – París, Francia, Hipódromo Paris Longchamp

17 de agosto – Dublín, Irlanda, Croke Park

Sin embargo, no se confirmaron las fechas para Norteamérica ni para América Latina, por lo que se espera que haya más anuncios a medida que transcurran los espectáculos.



