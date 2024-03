El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, informó que intensas ráfagas de viento causaron la voladura de chapas en los barrios de la banda oeste de esa ciudad, a 50 kilómetros de la capital provincial.

"Muchas familias se quedaron sin los techos de sus viviendas" en los barrios Los Olivos, 25 de Mayo, Cooperativa, Soem y El Cruce, dijo Rosso, aunque ayer no contaba todavía con precisiones sobre el número exacto de personas danmificadas.

El jefe comunal explicó luego el procedimiento que vienen aplicando todos los municipios en caso de emergencias climáticas. Durante las primeras horas de ayer solicitaron al área de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia los elementos más urgentes para cubrir las necesidades de las familias más golpeadas por el fenómeno: chapas, colchones, alimentos, frazadas, agua.

"Por suerte no hubo evacuados, tampoco heridos que tuvieran que ser trasladados al hospital", dijo Rosso. Y es que la fuerte tormenta no afectó severamente a la población, aunque sí generó caos en la mayoría de las calles arboladas de ese distrito. La misma situación se repitió en las otras dos localidades del departamento, Campo Santo y El Bordo. Tanto en Güemes como en Campo Santo un problema a resolver ayer por la mañana fue la circulación vehicular de un viernes de jornada laboral: los semáforos sobre la ruta nacional 34 no funcionaron hasta la tarde, y no hubo luz en diferentes calles guemenses, incluso en luminaria sobre la 34. La empresa EDESA realizó cortes selectivos para desenredar cables de árboles caídos.



Captura de la extensión de las tormentas en el SNM la noche del jueves.

Se sabe poco del sismo que en Güemes, y también en Campo Santo y El Bordo, se percibió ayer por la madrugada, poco antes de la tormenta eléctrica. Si bien el intendente de General Güemes, en su recorrida por el área urbana después del fuerte temporal, recogió versiones de vecinos que efectivamente sintieron un movimiento telúrico, Cintia Kauffman, del departamento de investigaciones sismológicas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), informó a Salta/12 que la red de estaciones no registró movimientos sobre el área del Valle de Siancas donde se localizan General Güemes, El Bordo y Campo Santo.

La zona registró temblores en otros años, particularmente en localidades situadas kilómetros al sur, como El Galpón, Metán, o en el siglo XVII los movimientos que diezmaron la vieja ciudad de Esteco.

Cosechas destruídas

Para los pequeños productores de General Güemes y Campo Santo, el tornado de ayer no hizo más que profundizar la crisis que atraviesan, provocada por el alza en el costo de los arriendos (por la liberación del precio de alquileres del DNU 70/23) y el costo de las semillas, dolarizadas por la transnacionalización de la producción de ese insumo productivo.

María López, productora e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Güemes, confirmó a este medio que al menos tres pequeños productores de Campo Santo perdieron toda su cosecha de choclos y cebolla. Sin embargo, debían relevar el daño para tener la cifra exacta de productores y productoras afectadas. "Fue horrible, el tornado les tiró la chacra", dijo sobre el daño que provocó el paso del fenómeno y diezmó total o parcialmente parcelas productivas.

La productora indicó que actualmente la hectárea -y por la temporada de seis meses - tiene un costo que parte de 300 mil pesos, y que las semillas que utilizan para producir (todas importadas) son aún más costosas que la tierra que alquilan para producir.



La tormenta en Cafayate (Imagen: gentileza familia Zuleta).

En Cafayate, en el sur de los Valles Calchaquíes dentro de la provincia de Salta, la fuerte tormenta eléctrica con ráfagas de viento de la medianoche del jueves, provocó el corte de la ruta nacional 68 a la altura del paraje Los Colorados. Sin embargo, ayer, otra tormenta eléctrica, con granizo, provocó temor entre pequeños productores por probables pérdidas en la cosecha del torrontés tardío.



Raquel Humano, concejala cafayateña (Memoria y Movilización) recordó que el granizo pudo ser letal para "muchos pequeños productores que dejaron para último momento la cosecha de uva blanca para el torrontés tardío o vino dulce". En la intendencia de Cafayate indicaron que entre las grandes bodegas, La Banda y Esteco solo reportaron pequeños sectores de vid afectadas por el granizo.



En la última sesión de Senado salteño Sonia Magno, Dani Nolasco y Sergio Saldaño, manifestaron su preocupación por el estado de la ruta nacional 40. Los legisladores por San Carlos, La Poma y Cafayate respectivamente solicitaron al gobierno provincial que agilice las gestiones para el mantenimiento y reparación de esa autovía nacional desde Los Andes hasta Cafayate.

"De milagro no se los llevó el río"

El jueves por la tarde, debido a la repentina crecida del río Las Cuevas en la quebrada del mismo nombre, peligraron las viviendas de tres familias. Manuel Padilla, de Defensa Civil de Campo Quijano, contó a Salta/12 que emitió el alerta a Defensa Civil del municipio de San Antonio de los Cobres porque una familia (de apellido Arjona) solicitó ayuda porque "se encontraban en el techo de la casa ante la crecida del río".



Padilla detalló que "fueron asistidos con lo básico, colchones, ropa, frazadas, agua y comida, desde San Antonio de Los Cobres, porque Asistencia Crítica del gobierno de Salta tiene allí un depósito". Las Cuevas se encuentra sobre el límite interjurisdiccional entre los dos municipios, que es también el de dos departamentos salteños: mientras Campo Quijano pertenece a la jurisdicción del departamento de Rosario de Lerma, San Antonio de Los Cobres es una de las dos comunas del departamento Los Andes.



Padilla informó que otras dos familias, ubicadas en el paraje La Bomba, también fueron asistidas por Defensa Civil desde San Antonio de Los Cobres a pedido de Campo Quijano. A La Bomba, al oeste de la ruta nacional 51, se suele acceder por el viejo camino a San Antonio de Los Cobres. Sin embargo, ayer, debido a las lluvias que destrozan partes de los caminos secundarios de montaña, personal municipal y bomberos de ese municipio puneño lograron asistirlas viajando por otro camino que los conecta desde cerca de Abra de Muñano.



Otro paraje con problemas por lluvias en las montañas fue El Rosal, pocos kilómetros al este del pueblo de San Bernardo de Las Zorras. Hugo Gutiérrez, referente de esa comunidad, informó por precipitaciones intensas montaña arriba había desbordado el río El Rosal, y que algunas familias corrieron peligro por la crecida nocturna. "De milagro no se los llevó el río", dijo.

(Imagen: gentileza Hugo Gutiérrez).

La lluvia también provocó cortes por desprendimiento del terreno en distintos tramos de la senda de tierra que permite acceder a El Rosal, y por ese motivo Vialidad de la Provincia envió una máquina para habilitar el tránsito vehicular por esa vía secundaria. Sin embargo, el suelo blando -por la cantidad de agua acumulada en semanas- la empantanó. Manuel Padilla informó que Vialidad envió otra máquina ayer para continuar con la tarea de emparejar el camino de acceso. Por otro lado, aseguró que ni la escuela de El Rosal, ni otras escuelas del municipio reportaron problemas edilicios por la crecida de arroyos tributarios al Toro.



Vecinos de las comunidades que habitan en la zona de Mesadas, en el oeste de Campo Quijano, y que sufrieron un alud por la crecida de afluentes al río Lampasillos a mediados del mes pasado, solicitaron a la intendencia que habilite partidas para material y jornales que permitan reparar lo antes posible un camino de herradura que los conecta -con rumbo noroeste- con Santa Rosa de Tastil en la ruta nacional 51.



Padilla dijo que "se analiza la factibilidad de los trabajos solicitados en Mesadas, porque son lugares mas inaccesibles". La autoridad de la comunidad de Las Capillas, Paulino Sulca, insistió en que del gobierno municipal solamente requieren materiales (hierros, alambres y cemento) y jornales para costear los gastos de campamento. Quieren reparar las partes del camino de herradura destruido por aludes y encarar además la construcción de un puente que les permita atravesar con animales el curso de Las Capillas a la altura del Lampasillos. "Buscamos sacar nuestra producción", dijo, apurado por la proximidad del invierno. Defensa Civil respondió que los trabajos se realizarán de manera coordinada "y que el intendente (Dino Yonar) decidirá cuál es la manera más efectiva de solucionar los inconvenientes en ese paraje".



La ruta nacional 51 permaneció cortada entre la noche del jueves y la mañana de ayer a la altura de El Alisal y Las Cuevas. El corte se debió a la gran cantidad de sedimentos arrastrados por los afluentes del Toro.



Imagen gentileza FM Rinconada

En Jujuy, ayer por la noche se reportaron cursos crecidos en Tilcara, como el Juella y el Huasamayo. También desbordó el río Grande a la altura del acceso a la ciudad turística en la Quebrada de Humahuaca. Vialidad Nacional de esa provincia informó a este medio que otro arroyo, el Sococha (también en Tilcara), había depositado sedimentos sobre la cinta asfáltica de la nacional 9 y que por ese motivo, se recomendó a los automovilistas y transportistas transitar con precaución. En la Puna jujeña, la ruta nacional 52 estuvo cortada desde la noche del jueves hasta ayer por la mañana, a la altura del kilómetro 59. Medios jujeños informaron que por las tormentas fuertes en la alta montaña se desmoronó un puente a la altura de Ronqui Angosto y Saladillo, hitos ubicados a 15 kilómetros de Salinas Grandes y a unos 40 de Purmamarca.