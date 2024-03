Las lluvias en la región generaron la crecidas de los cursos de agua como los arroyos Saladillo y Ludueña, que exhibieron caudales torrentosos, en los que se arrastraron embarcaciones varias, y el aumento del nivel de los canal Salvat e Ibarlucea. Por el momento, desde el municipio afirmaron que se concentran los esfuerzos en la asistencia a las familias afectadas y en mitigación de los daños causados por las inundaciones. Es que se registraron unos 150 milímetros de lluvia en pocas horas en Rosario, con un acumulado de 350 milímetros en la última semana. En este contexto y con el foco puesto en distintas zonas que genera especial alarma, se están realizando tareas para drenar el agua en zonas afectadas y se han abierto centros de referencia para asistir a las familias necesitadas, tal cual lo expresó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, a Rosario/12, quien afirmó que sólo hay una veintena de familias reubicadas.

"Se abrieron ocho centros de referencia en distintos puntos de la ciudad y durante toda la jornada fuimos entrevistando a cada persona, registrando situación por situación de cada grupo familiar. Lo que estamos viendo es que perdieron muchas cosas y tenemos que reponer colchones y frazadas para que puedan pasar la noche", detalló.

El funcionario explicó que están asistiendo casos de familias en Nuevo Alberdi, Santa Lucía y Los Eucaliptos (autopista a Córdoba y Circunvalación). "Ya llevamos 48 horas ayudando a estas familias que habitan esta zona baja y que además reciben el agua de los campos que viene del lado de Funes y Roldán".

En estos sectores van a seguir trabajando con las doce bombas para bajar el nivel del agua y las máquinas retroexcavadoras y palas mecánicas para profundizar zanjones y en otros sitios extraer agua y volcar en alguna zanja o en otros canales, sobre todo en Nuevo Alberdi rural.

"Los cursos de agua están bien, están bajando como los arroyos Saladillo y Ludueña. En el primer caso no vimos que haya llovido mucho en la región con lo cual en la cuenca del Saladillo no vemos riesgo. No hay alerta en este sentido, si bien es impresionante e impactante la imagen en los dos arroyos. La verdad es que al estar el río Paraná bajo, los arroyos pudieron volcar más rápidos sus aguas", explicó Chale.

El funcionario analizó que si bien los canales Salvat e Ibarlucea estuvieron muy altos, están descendiendo, así que lo que queda complicado son las zonas donde tenemos problemas estructurales como Empalme Graneros y Vía Onda donde hubo algo de agua que ingresó y hubo gente que perdió sus cosas, con lo cual la asistencia a esa familia va a estar toda la semana.

Chale redondeó su análisis a pedido de este diario con optimismo: "Te diría que tenemos una situación bastante controlada para la magnitud del fenómeno, porque hay que pensar que llovieron hoy (por ayer) 140 milímetros y llevamos acumulado en los últimos días más de 350 milímetros, una cifra que no se había alcanzado en los últimos 12 años y prácticamente estamos pasándolo sin evacuados, con algunos casos muy puntuales. Digamos que hay gente que la estamos asistiendo sin necesidad de abrir grandes instalaciones".

Los ocho Centros de Referencias de Emergencias son Nuevo Alberdi, en Luzarriaga 2435; Santa Lucía Ferrandini 2931; Centro de Salud Salvador Mazza, en Caracas 3903 ; Centro de Salud " Ceferino Namumcura" José Ingenieros 8590; Centro de Salud "Juana Azurduy" de Fraga 1093 bis; Centro de Salud Ugarte: Calasanz 9200; Centro Cuidar Tio Rolo: Avellaneda y Caminito y Centro Cuidar los Cedros: Ciuni y Poblet. Estos no son centros de evacuados, pero se atienden situaciones de emergencia que requieren atención primaria porque las viviendas están anegadas

Otras de las consecuencias de las lluvias es que se produjo un importante socavón en la zona del barquito de papel y la Municipalidad tuvo que vallar el lugar para evitar la circulación de personas por el lugar. El hundimiento del suelo, tras las incesantes lluvias, tiene ahora en su perímetro unas fajas de clausura. No es la primera vez que ocurre en la zona, ya a principios de 2022, la bajante del río Paraná venía provocando distintas complicaciones en la zona de paseos ribereños. En esas semanas, la costanera rosarina se vio afectada por distintos pozos que se generaron en la zona comprendida entre el parque España y la estación Fluvial.

La lluvia afectó también a la región: Ybarlucea fue la que padeció con más rigor el temporal de lluvia que se precipitó desde el miércoles hasta hoy. Eso provocó anegamientos de magnitud en gran parte del casco histórico de la comuna ubicada en el kilómetro 7 de la ruta nacional 34, aunque la situación estaba controlada y con personal de Protección Civil y Recursos Hídricos trabajando de manera mancomunada para asistir a los vecinos afectados por la lluvia. También padecieron la tormenta las ciudades de Funes y Roldán.