Sindicatos, ex funcionarios, trabajadores y agrupaciones sociales coincidieron en señalar que el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCeI) habla del desconocimiento que el Gobierno tiene sobre un actor dominante en la producción local de alimentos, como son los agricultores familiares o indígenas, que no tienen grandes escalas productivas si no se organiza su producción colectiva. Apuntaron también a la cuestión de la soberanía alimentaria, amenazada con la reciente promoción de la importación de alimentos.

"El gobierno desconoce qué es la agricultura familiar"