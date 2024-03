Racing recuperó la sonrisa en medio de las dudas que genera su rendimiento en la Copa de la Liga al vencer 3-0 a San Martín de Burzaco en La Plata para meterse en la siguiente instancia de la Copa Argentina. Adrián Martínez, el colombiano Johan Carbonero y Maximiliano Salas anotaron los tantos del conjunto de Gustavo Costas, que recién pudo quebrar a su rival en la segunda parte, cuando pudo imponer su mayor jerarquía.

Después de un primer tiempo chato, sin vuelo y en el que desperdició un penal en los pies de Santiago Sosa, el conjunto de Avellaneda se soltó en la segunda mitad y evitó los problemas que podía haber generado un traspié ante un rival de la B Metropolitana. Los habituales suplentes que metió el entrenador no dieron la talla y tuvo que ser Maravilla Martínez, en su primera intervención importante del juego, el que batiera al arquero Maldonado con una buena definición mano a mano.

El gol tranquilizó a Racing, que desde entonces marcó las claras diferencias que existen entre ambos equipos. Con serenidad y espacios, tuvo margen para convertir dos golazos, el primero a través de una acción individual de Carbonero y el segundo con una buena maniobra colectiva que resolvió Salas para anotar su primer tanto en el club. Así sorteó un partido que parecía que se le podía complicar, pero que terminó resolviendo con claridad y solvencia. En la próxima ronda jugará ante el vencedor del cruce entre Instituto y Talleres de Escalada.

Por la misma instancia, Atlético Rafaela dio la gran sorpresa al vencer 2-1 a Defensa y Justicia en Junín. De contragolpe cuando no la pasaba bien, el conjunto santafesino golpeó rápido con una precisa definición de Ayrton Portillo y con un espectacular remate de Patricio Vidal. El descuento de Gastón Togni le dio ilusiones a Defensa, pero el equipo de Varela no tuvo frescura y no pudo resolver el enigma defensivo que le planteó Rafaela. Con el triunfo, la Crema se aseguró el choque ante Argentinos por una nueva instancia del certamen.