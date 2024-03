El Partido Socialista (PS) de Santa Fe avanza hacia la renovación de autoridades a nivel provincial al definir una lista única denominada Unidad Socialista, que llevará a los diputados provinciales Joaquín Blanco y Varinia Drisun como candidatos a secretario general y a secretaria general adjunta de la Junta Ejecutiva Provincial, respectivamente, en las primeras elecciones luego de la reforma de la Carta Orgánica que se realizó hace dos años.

En un acuerdo donde confluyeron los sectores mayoritarios del partido, la lista se completa con Pablo Farías, Rosana Bellati, Alberto Ricci, Verónica Irízar, Mariano Cuvertino, Lionella Cattalini, Fernando Asegurado, Gisel Mahmud, Mariano Granato y Lorena Ulieldín, entre otros nombres. En ese marco también se inscribieron, por primera vez, 19 listas para elegir autoridades en los 19 departamentos y más de 200 para conducir Centros Socialistas de toda la provincia. En todos los casos se trata de listas únicas, en acuerdo y con apoyo de intendentes, presidentes comunales y referentes provinciales (como la ex intendenta de Rosario, diputada nacional y presidenta del partido a nivel nacional, Mónica Fein, el ex gobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti, y el secretario general saliente y ministro de Ambiente, Enrique Estévez), lo que se refleja en que no habrá elecciones internas en ninguna localidad de la Federación Santa Fe.

“Estamos muy orgullosos de la propuesta que estamos presentando. En un momento muy difícil para el país y la provincia, destacamos la amplitud y la diversidad de nuestra lista, que refleja la capacidad de ponernos de acuerdo entre los sectores mayoritarios y reunir un importante volumen político para dar las discusiones que tenemos por delante”, sostuvo Blanco. “El presente y el futuro de Santa Fe y Argentina -agregó- exigen una dirigencia capaz de estar a la altura de los desafíos que enfrenta esta época, y sentimos que esta propuesta combina, con una fuerte representación territorial, líderes que sintetizan lo mejor de nuestras experiencias con la fuerza de los dirigentes de las nuevas generaciones”. Y finalizó: "Esta nueva conducción refleja la decisión y el compromiso de fortalecer el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe desde nuestra identidad progresista y socialista".

Clara García irá a la conducción nacional del PS.

La nómina también lleva entre sus principales nombres a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García como candidata para el Consejo Federal del partido acompañada por Juan Carlos Zabalza como suplente; a Paco Garibaldi, senador por el departamento La Capital, para conducir la Departamental La Capital; al concejal de Villa Gobernador Gálvez, Esteban Lenci, para la Departamental Rosario; y a los diputados Pablo Farías y Lionella Cattalini para las Juntas de Santa Fe y Rosario respectivamente.

La lista Unidad Socialista será oficializada por la Justicia Electoral la semana entrante y es la única presentada para participar en un proceso electoral donde se aplicará por primera vez la nueva carta orgánica reformada en el Congreso Extraordinario de mayo de 2022. Las nuevas autoridades asumirán el próximo 22 de abril.