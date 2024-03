El piloto de Ferrari Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Australia en un regreso triunfal, dos semanas después de una cirugía de apendicitis, mientras que el campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, sufrió su primer retiro en dos años.

Sainz, el único piloto de fuera de Red Bull que ganó una carrera la temporada pasada, mantuvo a raya a su compañero de equipo Charles Leclerc, antes de que un accidente en la última vuelta del piloto de Mercedes George Russell activara el auto de seguridad virtual, y facilitara el camino del español hacia la victoria.

"Ha sido una carrera muy buena. Me sentí muy bien ahí fuera", dijo Sainz, que se perdió la segunda fecha de la temporada en Arabia Saudita, mientras se recuperaba de una operación.

Y agregó: "Por supuesto un poco agarrotado, y sobre todo físicamente no ha sido lo más fácil, pero he tenido la suerte de que estaba más o menos solo y he podido gestionar mi ritmo, gestionar los neumáticos, gestionarlo todo. No ha sido la carrera más dura de todas. Pero muy contento, muy orgulloso del equipo, y feliz de estar en un 1-2 con Charles aquí".

El británico Lando Norris fue tercero con McLaren, frustrando las esperanzas de su compañero de equipo Oscar Piastri, cuarto, de conseguir el primer podio de un piloto local en la F1 australiana.

Norris es ahora el piloto con más podios (14) sin una victoria en la Fórmula Uno. Leclerc registró la vuelta más rápida para coronar un día productivo para Ferrari, que ahora está a solo cuatro puntos de Red Bull en el campeonato de constructores.

Verstappen sigue liderando el campeonato de pilotos tras sus victorias en Baréin y Arabia Saudita, con 51 unidades, al tiempo que Leclerc tiene 47. Sergio Pérez, de Red Bull, que terminó quinto, está un punto por debajo del monegasco y Sainz saltó al cuarto puesto, a 11 puntos del campeón holandés.

"Hoy no hemos tenido ritmo. No tuvimos ritmo durante todo el fin de semana", lamentó Pérez, añadiendo que Ferrari habría ganado "absolutamente" incluso aunque Verstappen hubiera llegado hasta el final.

Verstappen comenzó en la pole por tercera vez esta temporada, pero se retiró en la cuarta vuelta con un problema de frenos, cuando empezaron a saltar llamas de la parte trasera derecha de su auto. Fue su primer abandono desde que se retiró en Albert Park, en la carrera de 2022, y puso fin a su racha de nueve victorias consecutivas en la carrera.