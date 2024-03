Un popular comediante y un pastor evangélico se postularon este domingo a las elecciones presidenciales de Venezuela como opositores alejados de la alianza liderada por María Corina Machado, que los acusa de colaboracionistas del chavismo. Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, nominó a la filósofa y profesora universitaria Corina Yoris como su representante en la elección. Pero hasta ahora Yoris no pudo ser inscripta.



Más nombres para la oposición

Benjamín Rausseo, famoso en Venezuela por su personaje de humor "El Conde del Guácharo", y Javier Bertucci, actualmente diputado del Parlamento, llegaron el domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar su participación en los comicios del 28 de julio en los que Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de seis años. "Soy una propuesta que es capaz de unir a los venezolanos", dijo Rausseo, de 63 años, postulado por su partido Confederación Nacional Democrática, Conde, que alude a su nombre artístico.

Rausseo fue candidato en 2006 pero declinó luego sus aspiraciones. "No tengo experiencia política, la poca experiencia que tengo la he adquirido en estos dos años que he venido con este proyecto", dijo el candidato. Bertucci por su parte compitió en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, cuando el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido para otro período de seis años, mientras que el hoy parlamentario fue el tercer candidato con más votos, al recibir el 10,82 por ciento del total de acuerdo con el CNE.

"Esta es mi segunda oportunidad", expresó el candidato del partido El Cambio en la sede del CNE en Caracas, desde donde se describió a sí mismo como un "líder social y político a nivel nacional", luego de haber sido "un pastor desconocido". A su juicio, de "todos los candidatos de oposición que hoy están optando por este cargo", él es el que "más votos ha sacado en alguna otra elección".

El exalcalde de Caracas Claudio Fermín, considerado disidente del antichavismo mayoritario, también formalizó este domingo su candidatura presidencial a los comicios del próximo 28 de julio en Venezuela, una nación que, según dijo, está "secuestrada por la conflictividad extrema" y la confrontación política. Más tarde hizo lo propio el dirigente de ultraderecha Luis Ratti.



Proponen a Corina Yoris

Otros seis candidatos definidos como antichavistas se inscribieron en la elección, aunque la oposición tradicional los acusa de buscar romper la unidad y dividir al electorado para garantizar la victoria de Maduro. Previo a la formalización ante el CNE, los candidatos deben pasar por un sistema automatizado, cuyo acceso fue bloqueado a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que apoya a Machado, según denunció su dirigencia el sábado.

Machado alertó este sábado de la puesta en marcha de una "maniobra" que busca "impedir la inscripción" de la candidatura a las presidenciales del 28 de julio de Corina Yoris, elegida por el antichavismo mayoritario como su aspirante ante la inhabilitación que impide competir a la exdiputada liberal. Sin embargo Machado reiteró que "nada ni nadie" los "sacará de la ruta electoral para lograr, con la fuerza del voto de la mayoría, el cambio" político en el país.



"Ley contra el fascismo"

Yoris, licenciada en Filosofía, en Letras y doctora en Historia, fue elegida por unanimidad dentro de la PUD y cuenta con "todo el respaldo" de Machado, quien aseguró que mantendrá su lucha contra la inhabilitación que le impide competir en elecciones por cargos públicos hasta 2036. Las postulaciones cierran este lunes, cuando el presidente Maduro debe formalizar su candidatura por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque otras organizaciones de izquierda ya lo postularon.

Maduro aseguró este domingo que presentará ante el Parlamento un proyecto de "ley contra el fascismo" destinado a sancionar a los opositores que, asegura, promovieron "hechos de violencia" contra el país. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que la "Alta Comisión de Estado contra el Fascismo y el Neofascismo" fue creada por orden del presidente debido a "los hechos de violencia que conoció el país en los años 2014, 2015, 2017", cuando se registraron múltiples protestas contra el gobierno.