El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla le respondió al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que lo que "les duele" es que en 40 años nadie se va a acordar de sus "provocaciones".

En diálogo con AM750, Pietragalla afirmó que "la sociedad no votó a Villarruel ni a Milei por ser negacionistas, porque eso no fue una bandera de campaña de ellos. Las grandes mayorías no conocían ese lado".

En el mismo sentido, se refirió al spot que el Gobierno nacional publicó a través de la red social X, en donde volvió a cuestionar el número de desaparecidos y reclamó por la "Memoria completa".

"Obvio que cualquier víctima de cualquier clase de violencia necesita Justicia como herramienta reparadora. Se contradicen hasta en los posicionamientos que toman, porque yo comparto eso de que necesitan Justicia, pero ¿quiénes fueron los responsables de que esas familias no la tuvieran? La propia dictadura militar, que, en vez de juzgar, investigar, condenar, decidió aniquilar no solo a esas personas que pudieron o no ser parte de un operativo, sino también a los trabajadores organizados, estudiantes, artistas, periodistas", recalcó el extitular de DDHH.

"Y no es lo mismo la responsabilidad que tiene un Estado ante la decisión de aniquilar a un grupo político que una persona o una organización que lleva a cabo un delito. No lo decimos nosotros, lo dice la comunidad internacional, quien lo pactó luego de lo que fue el Holocausto. Esos pactos dicen que los delitos de lesa humanidad tienen un trato diferente", agregó.

La denuncia de Patricia Bullrich

Por otra parte, Pietragalla fue denunciado por Patricia Bullrich por haber culpado al Estado por la muerte de Santiago Maldonado. En este marco, el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández le respondió a la ministra de Seguridad.

"Lo que hicimos en la causa Maldonado es a partir de una petición de la familia a un organismo internacional. Hicimos un trabajo a nivel internacional desde la secretaria, donde reconocimos responsabilidad en un montón de casos, y antes de que lleguen a la Corte resolvimos casos en lo que se llama soluciones amistosas", explicó.

"En este caso particular, el Estado argentino falló en la implementación de cómo tendría que haber actuado la Justicia en una primera instancia. Destacamos que, ante una denuncia de desaparición forzada, como fue la denuncia que se inició, no es que nosotros en la presentación hayamos confirmado eso, todo indica lo contrario. Aclaramos eso en la respuesta. Pero también el marco donde se dio la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, que fue en el marco de una represión ilegal", dijo.

"Trabajamos en eso y demostramos cómo no se aplicaron protocolos internacionales ante la denuncia que hizo la familia, cómo se empezó a atacar a la familia y los funcionarios mintieron. Queremos corregir que, ante un hecho o una sospecha de desaparición forzada, como fue lo que sucedió en el inicio, se tiene que actuar con protocolos internacionales", insistió.

Además, agregó: "En esto fuimos muy tajantes porque tenemos un posicionamiento en lo que es violencia institucional, las represiones ilegales, y no había ningún tipo de orden para que Gendarmería entrara a un campo privado. La responsabilidad del Estado está, le guste o no a Patricia Bullrich".

"La misma denuncia de Bullrich tiene mentiras. No se toman ni siquiera el trabajo de poder leer bien lo que nosotros presentamos ante la comisión y hacen una denuncia seria. Lo corro de ahí y creo que hay algo que es inevitable, que fue ver lo que fue la marcha de ayer. Creo que se sintió un poco afuera y, en su afán de querer seguir demostrando ser parte de ese club y con la mochila y culpa que carga de haber sido parte de esa generación diezmada, hace eso", concluyó.