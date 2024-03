La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes la fabricación y venta en todo el país y en plataformas de comercio online de una salsa de soja, un aceite de oliva y una miel de abejas, por tratarse de productos ilegales.

La decisión del organismo, publicada hoy en el Boletín Oficial, recae sobre los siguientes productos:

“Soja Salsa Artesanal", de la marca Materia Prima - Alimentos Naturales.

"Aceite de oliva clásico", de la marca Sabores Cuyanos.



"Miel de abejas" marca El Panal.



Cuál es la salsa de soja prohibida por la Anmat

A través de la disposición 2870/2024, el organismo explicó que luego de la consulta de un consumidor sobre la autenticidad del producto rotulado com “Soja Salsa Artesanal, marca Materia Prima - Alimentos Naturales, No Gluten, Artesanal - Premium Quality - Sin conservantes, Sarmiento 1889 - CABA” se detectó que no contaba con registros sanitarios, por lo cual fue declarado como ilegal.

Por este motivo, para "proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales" de los cuales "no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad" el organismo prohibió su venta en todo el país, tanto en comercios físicos como en plataformas online.

Qué marcas de aceite y de miel prohibió la Anmat

Mediante la Disposición 2870/2024 , la ANMAT prohibió la venta del "Aceite de oliva clásico marca Sabores Cuyanos, Envasado por RNE 13256314, RNPA 025-13826543", en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto. Además estaba falsamente rotulado.

Por otra parte, mediante la Disposición 2877/2024, se prohibió la venta de la "Miel de abejas marca EL PANAL, RNE 220002063 - RNPA 2200063953, Elaborada y fraccionada por Cooperativa Surcos SA, Forres Departamento Robles, Ruta Nac. N° 34 Km 708, Santiago del Estero”.

Este producto tampoco contaba con registros sanitarios y presentaba rótulos falsos.

