En medio de las disputas al interior del Partido Justicialista por la renovación de autoridades, el diputado nacional y expresidente del PJ, José Luis Gioja lanzó una advertencia de cara al futuro de la reorganización y reclamó que "no debe ser sin Cristina, sino sin gorilas". La semana pasada hubo fuego cruzado en el congreso partidario que le aceptó la licencia a Alberto Fernández.

“En los últimos años no había mucho movimiento. Decidimos empezar una etapa distinta, donde el Partido Justicialista apareciese y le pongamos toda la impronta para movilizarlo, para abrir las puertas. Para que cumpla la tarea de oposición que tiene que cumplir”, señaló en declaraciones a la AM750.

En este sentido, aseguró que luego de la reunión de los dirigentes se llegó a dos consensos centrales: por un lado, la necesidad de crear una comisión de acción política en medio de las políticas de ajuste de Javier Milei; por otro lado, la aceptación del pedido de licencia de Fernández como titular del partido.



“De aquí en más lo que tiene que venir es una presencia activa, que sea capaz de convocar a todos. De irlos a buscar, decirles que hay reglas de juego, que va a haber equidad. Todos los que se crean peronistas y acepten las 20 verdades, la doctrina”, afirmó Gioja.



En este sentido, al ser consultado por la posición de algunos dirigentes que piden aparta a la exvicepresidenta del PJ, expresó: “Es sin gorilas. Teniendo bien claro que no tenemos el peronómetro. El peronómetro no existe. Pero creo que todos conocemos que este gran partido político tiene todas las posibilidades de convocar”.

“Todos nos conocemos y sabemos que los tiempos que se viven hace que quienes tengamos cualquier tipo de responsabilidad política nos pongamos en línea y hagamos todo lo que podamos hacer para tratar de buscar una salida que tenga que ver con que nuestro pueblo la pase mejor”, finalizó.

Críticas a Alberto y Máximo tras el congreso del PJ



Dísa atrás, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Alberto Fernández que "tenga dignidad" y renuncie a la presidencia y manifestó que la renovación tiene que alcanzar también al conductor del PJ bonaerense, Máximo Kirchner:

"No sólo está ausente en el máximo organismo partidario sino que está ausente de las discusiones, ¿cuándo fue la última entrevista que dio?¿Qué está pensando?¿Qué va a hacer? Se están preservando, pero para llenar las listas de gente de La Cámpora no se preservan nada. Lo que estoy cuestionando es el dedo y la lapicera, no hay democracia en nuestro partido", declaró Gray en diálogo con AM750.

"Yo he pedido la renuncia a la presidencia de Alberto Fernández, ayer le dieron la licencia, pero yo pido la renuncia porque cuando Néstor Kirchner perdió la elección en 2009, le fuimos a pedir por favor que se quede y nos sacó volando. Nos dijo que cuando se pierde hay que dar un paso al costado para permitir tomar nuevo impulso y reorganizarnos para ser una fuerza competitiva", recordó Gray en diálogo con Toma y daca.