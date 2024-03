En el pase entre Víctor Hugo Morales y Cynthia García, los periodistas reflexionaron sobre el ataque que el gobierno y un fiscal marplatense pusieron en marcha contra Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

En este contexto, Cynthia García dijo que "el tema es la deconstrucción negativa que quieren hacer de la marcha los medios cómplices y el ataque a Estela de Carlotto". "Es una narrativa diaria de la crueldad", advirtió.

"La narrativa diaria de la crueldad hoy pasa por dos lugares: uno, el ataque a Estela de Carlotto. Durísima, con denuncias, con periodistas en medios inclusive a los que uno considera amigables a los gobiernos populares. Tienen que lavarse la boca con jabón antes de hablar de las Abuelas y las Madres. Están fichados los que atacan", agregó.

Asimismo, Víctor Hugo remarcó: "Una de las ventajas que hay a estas alturas es que cuando se producen esas controversias ya tenemos bastantes elementos como para saber de qué lado estamos".

"Estela de Carlotto está blindada frente a los ataques que le puedan hacer esos sectores de la derecha cruel que colabora con un robo descarado al país. Mientras roban a los jubilados de la manera que lo están haciendo nos entretienen atacando a Estela de Carlotto", señaló.

"Estoy de acuerdo en que duele, que es injusto y que es infame. Que cualquier tipo que hable contra Estela de Carlotto está recorriendo un camino de infamia que lo define. No se quienes son, no me interesan demasiado, algún nombre he pescado por ahí, alguno duele, pero ya no tienen nada que hacer frente a Estela de Carlotto. Cada uno tiene su trayectoria para poner sobre la mesa. Entre Estela de Carlotto y ellos, te mortifica por el nivel de estupidez y de agresividad que eso tiene, pero no me parece que haya daño", insistió.

La conductora de La García sentenció: "En términos políticos y sociales coincido con vos, pero pienso en el cuerpo de Estela. Pienso en la mujer Estela de Carlotto. Pienso en sus 93 años. Pienso en la búsqueda de su nieto Ignacio. Pienso en toda esa lucha, en haber perdido a su hija desaparecida, torturada, embarazada".

"Como colectivo humano tenemos que levantar la voz una vez más y decir no, con Estela no. Con las Madres no. Con las Abuelas no", concluyó.