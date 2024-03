El secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, Sebastián Civallero, lamentó por AM750 el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno sobre todo el sistema universitario y de la investigación y pidió que “tome noción de lo que está pasando”. Además, investigadores del Conicet temen que se profundice el recorte y alertan por despidos en las áreas de ciencia y tecnología.



Civallero destacó el spot de la UBA para graficar esta situación y dijo que "el video está muy bien porque no sorprende y porque es verdad". "Entiendo que cuando uno cuenta una historia y es verdad, es fácil de contar”, indicó.

“Yo creo que pasa eso. Uno piensa en médicos, en ingenieros, en veterinarios, en abogados y piensa en la UBA. Esto es un poco una forma de que la gente tome noción de lo que está pasando en la universidad”, aseguró, y resaltó que la problemática alcanza a las universidades públicas de todo el país. "Hoy somos más de 60 universidades, la UBA es una más que sufre esto. Esperamos que el Gobierno tome noción de lo que está pasando”, indicó.

Bajo el lema “Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA”, la casa de altos estudios más importe del país se expresó sobre la difícil situación económica que está atravesando y llamó a la ciudadanía a colaborar con la causa con la recolección de firmas.

En concreto, el problema de la UBA se planteó a partir de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores del año 2023 al 2024, en el marco de una inflación interanual del 276 por ciento.

El ajuste en Conicet

Por su lado, la divulgadora científica del Conicet, Magdalena Biota, aseguró por AM750 que por los ajustes en el organismo nacional de investigaciones hay un estado de “movilización permanente” y hay una convocatoria para marchar este martes contra los despidos y el recorte presupuestario.

“Todavía estamos lamentando los despidos de la semana pasada, que empezaron anunciándolos desde diciembre. Sobre todo en un sector específico, que son los contratos bajo el sistema de Artículo 9, que es la ley que empezó a funcionar en el sistema de empleo púbico desde 1995”, aseguró.



A lo que añadió: “Somos trabajadores con una trayectoria de muchos años. Y desde hace muchos años los contratos se renuevan anualmente. Pero desde diciembre empezaron a hacerse cada tres meses. Renovaron algunos a marzo ya hora nos enteramos que ya no se renuevan muchos de los contratos”.

“La decisión de desvincular en el empleo no tiene ningún criterio razonable. No está basado en ninguna auditoría. Somos personas que estamos rebajanado, que tenemos funciones. Esto implica que van a dejar de funcionar un montón de áreas del Conicet, que no va a tener personal para funcionar”, finalizó.