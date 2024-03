El principal empresario petrolero de la Argentina, Alejandro Bulgheroni, criticó la falta de apoyo del Congreso al Gobierno de Javier Milei y advirtió que "si no se votan las leyes, no habrá una buena situación en el futuro". El presidente de Pan American Energy (PAE) brindó su apoyo a la gestión de presidente y cuestionó que no se sancionen los "cambios" que plantea el Poder Ejecutivo. El empresario habló en el foro IEFA Latam. Planteó que "se está llevando adelante muy rápido los cambios macroeconómicos, pero eso no va a ser tan directo y tan fácil". Luego indicó que Milei "está haciendo lo que se puede hacer" y recordó que, cuando lo conoció antes de que asumiera la Presidencia, consideró que era una oportunidad para que la Argentina saliera adelante.