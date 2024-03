La provincia de Salta fue la sede de la 19° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que tuvo la asistencia perfecta de los diez mandatarios provinciales del NOA y el NEA, quienes plantearon su preocupación ante los recortes de la Nación a los fondos coparticipables. Aprovenchando la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, los gobernadores insitieron en la restitución de subsidios, en la continuidad de obras públicas y de programas paralizados desde la asunción de Javier Milei.

Francos llegó a la provincia con el objetivo de consolidar un consenso y el apoyo de los mandatarios de cara a lo que será la presentación de una nueva ley ómnibus y la firma del Pacto de Mayo, impuesta por el presidente para este 25 de mayo, en Córdoba. Entre los posibles acuerdos, sólo se comprometió a darle continuidad a algunas obras públicas, principalmente, las vinculadas al mantenimiento de las rutas nacionales.

Se sabía que la asamblea iba a ser el escenario donde nuevamente se iba a exigir gestión federal al Ejecutivo nacional. En ese sentido, se trató un orden del día que incluyó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); de los subsidios al transporte y a la energía; el reclamo por las obras públicas nacionales; los corredores bioceánicos y proyectos de infraestructura; la reversión Gasoducto Norte y el Gasoducto Norte-Norte, y del programa Incluir Salud, entre otros.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anfitrión del evento, señaló en la apertura, y luego en la conferencia de prensa, la necesidad de que el gobierno nacional otorgue "previsibilidad" a las provincias para que estas puedan llevar adelante sus planes de gobierno en un contexto de crisis social y económica. Hizo reiteradas referencias a que si la Nación necesita de herramientas para poder gobernar (por la ley ómnibus), las provincias también necesitan de certezas para llevar adelante sus gobiernos. "Las necesidades son de las dos partes". "Entendiendo eso, sabemos que desde el diálogo vamos a poder empezar a sacar conclusiones y dar respuestas definitivas", insistió.



A pesasr de que el gobierno de La Libertad Avanza tiene el objetivo de buscar el equilibrio fiscal sobre la base de la quita de fondos coparticipables, la paralización de programas y los despidos masivos en la administración pública, Sáenz adelantó (como la buena noticia del día) que "algunas obras se van a establecer como prioridad y se van a continuar", principalmente las referidas al mantenimiento de las rutas nacionales. Para ello, en los próximos días se reunirán los ministros de Obras Públicas y de Hacienda de cada provincia con funcionarios nacionales "para ir dando respuesta a estas problemáticas", dijo Sáenz.

Todos los gobernadores coincidieron en que el temario de la asamblea tenía que ver con la pérdida de ingresos para las provincias, sobre todo por la eliminación de partidas presupuestarias y la baja de la coparticipación "por la economía que se va frenando". En esa línea el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó: "si sumamos todo esto estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias".

Señaló además que ya "hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación". Por tal razón consideró que hay que buscar un punto de equilibrio de ambas partes. "Que el gobierno nacional pueda funcionar, pero incluyendo a las provincias", dijo y pidió que se les diga a los gobernadores cómo se va a "compensar lo que las provincias hemos perdido en este tiempo".

El presidente pro témpore de la Asamblea Regional, Gerardo Zamora, dijo que “los reclamos de los gobernadores fueron escuchados” y que se van “con optimismo” tras el encuentro con Francos, porque "hay intenciones de búsqueda de una respuesta sobre todo en lo referido a las obras públicas". Sin embargo, insistió en que la agenda trabajada reúne temas históricos y otros de coyuntura, por lo que la presencia de la Nación les permitió "explayarnos sobre las situaciones que estamos atravesando en nuestras provincias y manifestar nuestra preocupación por la economía en general, que impacta en la caída de la recaudación nacional y por ende en los impuestos coparticipables”.

"Estamos preocupados con la economía en general, los impuestos coparticipables y por eso estamos interesados en que la economía se reactive”, manifestó Zamora.



El bloque de gobernadores destacó la necesidad de recuperar el FONID, ya que afecta directamente los sueldos de los maestros y maestras. Además, reclamó por el abandono del financiamiento a las obras públicas y la quita de subsidios al transporte y la energía. Los mandatarios sostuvieron que los montos de los subsidios quitados por el gobierno de La Libertad Avanza son asumidos en su totalidad por las provincias, "mientras que el AMBA sigue gozando de los mismos, con los recursos de todos los argentinos, así como también el subsidio del agua (Aysa), lo que genera cada vez más un trato injusto".

También se planteó el desfinanciamiento del Programa Incluir Salud, que atiende graves enfermedades (medicamentos oncológicos, HIV, trasplantes, diálisis).

Esta fue la primera reunión del Consejo del Norte Grande de este año. Se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, y contó con la integración de tres nuevos gobernadores: Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, del Chaco; y Hugo Passalacqua, de Misiones, quienes participaron por primera vez de esta reunión regional tras haber asumido a finales de 2023. También participaron Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja.

Respuestas de Francos

En el desafío de la búsqueda del consenso y apoyo de parte de los mandatarios provinciales, Francos tuvo que escuchar cada una de las demandas que se le plantearon en las más de tres horas que duró el encuentro. El ministro sostuvo que el objetivo del gobierno nacional es ordenar las cuentas públicas, lo que les resulta "una tarea muy compleja, así como dominar la inflación".

Escudado en que el gobierno de LLA lleva tres meses de gestión, dijo que ante los planteos realizados "no tenemos una definición nacional, pero sabemos que hay que buscar una solución a todos los temas que tienen que ver con respuestas sociales".

En referencia a la intención de la Nación de presentar un nuevo proyecto de ley ómnibus, Francos dijo que viene trabajando con los distintos bloques de diputados y gobernadores sobre la "conveniencia" de la ley para que el presidente Milei “pueda gobernar con leyes" y así "favorecer más rápido el proceso de crecimiento económico del país". En ese sentido, afirmó que con la ley se enfocarían en la desregulación y en los incentivos y garantías para los inversores extranjeros.

También manifestó: "si hay algo que tiene convencido al gobierno nacional es devolverles a la provincias sus competencias y responsabilidades", destacando que uno de los puntos del Pacto de Mayo tiene que ver con la reformulación del régimen tributario de la Argentina, ya que la intención es "volverlo un régimen federal". "La verdad que somos el mismo país y tenemos que ver cómo buscar la forma de articular las potencialidades y necesidades de cada uno", expresó.

En cuanto a los subsidios de transporte, dijo que el planteo de Nación es subsidiar de acuerdo a la demanda, por lo que retomó lo anunciado cuando se decidió eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público. El gobierno de LLA aseguró que quienes necesiten del aporte del Estado nacional, contarán con el "Atributo Social", que significa el descuento del 55% del costo del pasaje en cualquier jurisdicción que aplique el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). "Yo sé que no funciona o no existe en determinados lugares, pero tenemos que incluirlo porque es un mecanismo de solución directa para quien lo necesita", sostuvo Francos. En Salta no se aplica esta tarjeta, sino la SAETA.

Si bien el gobierno nacional había anunciado que no se licitarían nuevas obras públicas, se hizo una excepción con la reversión del Gasoducto Norte. La Empresa Energía Argentina (Enarsa) realizó hace dos semanas la apertura de sobres con las ofertas para los tramos pendientes de la obra, pero los gobernadores ya habían alertado que la demora en la finalización de la misma provocará que las provincias del norte no lleguen a tener gas de Vaca Muerta para afrontar este invierno.

El ministro del Interior prefirió la esperanza: "el tema se está encaminando y esperemos que para la llegada del invierno esté solucionado", dijo. Agregó: "esto es una preocupación del gobierno nacional y la Secretaría de Energía".

Otra de las preocupaciones giró en torno al funcionamiento del Programa Incluir Salud, los mandatarios explicaron que el programa está colapsado, desfinanciado y con un gran número de denuncias por la falta de atención de enfermedades graves, como el acceso a medicamentos oncológicos, a tratamiento del VIH, trasplantes y diálisis. Francos sostuvo que "el programa está funcionando", pero que se están "acomodando".