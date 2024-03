El próximo lunes 15 de abril se presenta en el Movistar Arena el legendario cantante galés Tom Jones, de 83 años, en el marco de gira mundial Ages & Stages Tour, en el que repasa más de 60 años de carrera. Los tickets pueden conseguirse online con precios que van desde $ 40.000.

El show marcará el regreso al país del cantante tras siete años, cuando se presentó en el Luna Park. Con más de 40 discos, 100 millones de copias vendidas e innumerables premios, Jones se convirtió desde los '60 en una de las figuras del star system musical.

Además de Argentina, el artista tiene previsto presentarse en Chile, Brasil y México. Actualmente se encuentra realizando conciertos en España.

Considerado uno de los cantantes y artistas de grabación más respetados e influyentes en la industria musical, sus álbumes más recientes recibieron algunas de las mejores crítuicas de su carrera, como "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" y "Praise & Blame", todos producidos Ethan Johns.

Jones también le puso la voz al tema para la cuarta película de James Bond tras una serie de demandas entre la cantante británica, Shirley Bassey y la productora. Bassey es conocida por ser la intérprete musical que más veces cantó una canción para una película de James Bond.

El tema original se llamaba 'Mr. Kiss Kiss Bang Bang', pero la versión final de Jones tuvo el título de la película, Thunderball.



