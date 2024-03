TEATRO

De profesión maternal

Esta obra de Griselda Gambaro presenta el reencuentro de una madre Matilde con su hija Leticia, luego de cuarenta años de abandono. Completa la escena otro personaje: la pareja de la madre, Eugenia. Entre las tres mujeres llevarán adelante una exploración de los sentimientos que va del ridículo al rencor agudo, de la empatía a la ironía. Han soñado este encuentro como un momento de mucha emoción, pero cuando llega Leticia nada parece suceder como lo han imaginado. Dirección de Alejandro Vizzotti, la iluminación es de Mariano Dobrysz, la escenografía de Ariel Vaccaro y el vestuario de Paula Molina. Con Sol Cintas, Cecilia Labourt y Elvira Onetto

Domingo a las 17.30, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $7000.

Descubriendo al Che

Con el subtítulo de Hipótesis desordenada sobre quién fue el Che Guevara, esta obra narra sus últimos días en la selva boliviana. Los momentos previos a su ejecución y el vínculo que tuvo con sus captores, son el punto de partida para imaginar quiénes fueron las personas que le pasaron por su cabeza antes de morir. Una hipótesis inicial rodea toda la obra: ¿cómo se transforma una persona en mito? Una puesta dinámica con características de bio-pic, en la que dos cámaras registran los costados más íntimos de las escenas además de un despliegue de proyecciones que ofrecen información documental para dialogar y enriquecer la historia. Basada en el libro de Miguel Lozupone, adaptado por Matías Puricelli y Francisco Ruiz Barlett. Con Francisco Ruiz Barlett, Enrique Dumont, Graciela Pafundi, Renzo Morelli, Mariel Neira y otros. Las entradas deben reservarse en Alternativa.

Jueves a las 21, en El Método Kairós, El Salvador 4530. A la gorra.

MÚSICA

How We See The Light

Primer simple de un nuevo disco de John Cale, que hace menos de un año publicó Mercy (2023). Anunciado para el 14 de junio por el sello Domino, Poptical Illusion contiene los mismos sentimientos de rabia feroz e inquisitiva que estaban presentes en su trabajo previo. Cale sigue enfadado, indignado por la destrucción intencionada que los capitalistas sin control y los estafadores impenitentes han enarbolado sobre las maravillas de este mundo y la bondad de sus gente. Pero el nuevo disco no se trata de un Mercy II, ni una colección de descartes. Producido junto a su compañera artística desde hace mucho tiempo, Nita Scott, en su estudio de Los Ángeles, Poptical Illusion se adentra en laberintos de sintetizadores y sampleos, órganos y pianos, con letras que constituyen una especie de esperanza arremolinada, una sabia insistencia en que el cambio aún es posible.

Swinging Live

Con su flamante nuevo trabajo, a los 81 años Taj Mahal suma a su discografía un admirable disco en vivo, grabado en el estudio The Church, de Tulsa, más conocido como la base de operaciones del gran Leon Russell. Son diez canciones que abarcan los múltiples géneros que ha explorado en su incomparable carrera y cuentan con su cuarteto de toda la vida: el bajista Bill Rich, el baterista Kester Smith y el guitarrista y músico hawaiano de lap steel Bobby Ingano, complementados por el dobro de Rob Ickes y el guitarrista y vocalista Trey Hensley. En una carrera que abarca siete décadas y casi 50 álbumes, Taj Mahal no sólo ha ayudado a popularizar y remodelar el alcance del blues sino que también ha personificado el concepto de World Music, sin dejar de colaborar con artistas como Ry Cooder o los Rolling Stones, que lo inmortalizaron en su Rock And Roll Circus.

ONLINE

¡Steve! (Martin)

Disponible en Apple TV+, este documental en dos partes recorre con lujo de detalles la extensa y rica trayectoria del comediante Steve Martin. El primer capítulo, llamado “Entonces”, narra su infancia y adolescencia, así como los primeros esfuerzos de la futura estrella por hacerse un lugar en el mundillo de la comedia stand-up y el imparable ascenso en ese universo, sitial que abandonaría antes de cumplir cuarenta años para iniciar una nueva etapa. “Ahora”, la segunda parte, parte del presente para describir las creaciones de Martin en el cine y la televisión, lugares donde su rostro e idiosincrático estilo cómico lo transformaron en una figura de alcance internacional. El documental, dirigido por Morgan Neville, incluye material de archivo muy poco visto y la participación de colegas, amigos y, desde luego, el propio homenajeado. “Martin tenía que ser abierto”, declaró el realizador, “y fue claro desde el primer encuentro que él sentía una genuina curiosidad acerca de su propia vida”.

Se busca

Dirigida por Mariano Pozzi y producida por el Instituto Multimedia DerHumALC y la Universidad de Tres de Febrero, esta serie de ficción dedica cada uno de sus ocho capítulos a una historia en particular inspirada en casos reales, siempre vinculados a la búsqueda y restitución de la identidad de niños y niñas apropiados durante la última dictadura. Protagonizada por Mara Bestelli, Lola Chiara y Santiago Kuster, la serie pretende hacer “un uso efectivo de la memoria, para poder recordar lo que sucedió en esa época y que no vuelva a pasar nunca más”, según declaró su director. Puede verse en el sitio web de la Universidad, un3.tv, y en el canal propio de Youtube: shorturl.at/nx138.

CINE

Cine mexicano clásico

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está dedicando una parte de su programación a un imperdible ciclo de películas mexicana producidas durante su edad de oro, entre los años 40 y 60, con títulos de realizadores como Luis Buñuel, Emilio Fernández y Roberto Gavaldón. Hoy podrán verse tres películas muy diversas en forma y fondo. A las 15 se proyectará El suavecito, la historia con tintes noir de un joven apuesto que vive sus noches entre partidas de póker, mujeres y baile, aunque las deudas de juego comienzan a perseguirlo. A las 17.30 le seguirá En tiempos de Dos Porfirio, un notable cruce de película de época y musical que incluye en su trama paternidades no asumidas en público, un casamiento obligado y la participación del protagonista como activo celestino. Finalmente, a las 21, se verá Trotacalles (foto), notable melodrama protagonizado por un grupo de prostitutas de la ciudad de México, film dirigido por la realizadora pionera Matilde Landeta en 1951.

El viaje soñado

El francés Marc Fitoussi es un especialista en comedias populares con un toque autoral, y su última película, El viaje soñado, narra el reencuentro de dos amigas de las adolescencia que, luego de no verse durante décadas, deciden compartir un viaje a Grecia, en particular a la isla de Amorgós, donde fue rodado el clásico de Luc Besson Azul profundo. Las mujeres no podrían ser más distintas, y el viaje no está exento de tropezones, caídas, peleas y reconciliaciones. Fitoussi aprovecha el talento para el humor de Laure Calamy (ganadora de un César por Vacaciones contigo... y tu mujer) para construir a la vaporosa y complicada Magalie, y el talante serio de Olivia Côte para su contraparte, Blandine.

TV

Lucky Hank

Hay vida después de Breaking Bad y Better Call Saul, aunque a Bob Odenkirk debe resultarle difícil quitarse de encima su papel consagratorio como Saul Goodman. Al margen de varios proyectos cinematográficos que lo tuvieron recientemente como protagonista, la nueva serie creada por Paul Lieberstein y Aaron Zelman lo encuentra interpretando a un escritor bastante frustrado que debe contentarse con dictar clases en la universidad. Odenkirk es Hank Devereaux, Jr., un autor que supo tener algún fugaz éxito en el pasado pero ahora pasa sus días en las aulas, donde no resulta demasiado querido ni por los alumnos ni sus colegas. Sin estridencias, los ocho capítulos lo siguen mientras debe lidiar con problemas cotidianos y una relación casi nula con su padre, a quien no ve desde hace añares. Respecto de este y otros papeles de su carrera, Odenkirk declaró en una entrevista que estaba hecho “para encarnar personajes que te hagan sentir que el tipo podría vivir al lado tuyo”.

Domingos a las 22, por AMC.

Alert

El policial procedimental es un género popular en la televisión. Alert: Unidad de Personas Desaparecidas, que ya tiene dos temporadas y puede disfrutarse en AXN, es un buen ejemplo. La trama parte de una desaparición dolorosa: el hijo de la oficial de policía Nikki Batista desaparece de la faz de la tierra y la joven decide unirse a la Unidad de Personas Desaparecidas del departamento de policía para ayudar a otras personas a hallar a sus seres queridos y, de paso, contrapesar el dolor personal. Desde luego que, cuando la historia pega un salto de seis años, la sorpresa de Nikki es mayúscula cuando su ex esposo le muestra una fotografía que podría demostrar que su hijo perdido está vivo.

Martes a las 23, por AXN.