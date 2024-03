Miguel Merentiel, autor del 2-1 a San Lorenzo: "Estamos muy contentos que se nos dio el triunfo"

El uruguayo, que convirtió el gol de la victoria para el Xeneize, confesó que "tenía que asegurarla" en el segundo tanto, tras una gran jugada de Kevin Zenón.

"Esta fue más complicada que la otra, en esa se lo morfé un poquito. Le pido disculpas públicas a Kevin, no pasa nada queda entre nosotros", confesó la Bestia al referirse a otro tanto similar que le había "sacado" a su compañero. "Tenía que asegurarla porque me quedó atrás la pelota y no sabía quién venía. Estamos muy contentos que se nos dio el triunfo", sentenció el goleador de Boca.