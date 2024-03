El gobernador Maximiliano Pullaro se expresó a favor de reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad. “Que a los menores de edad que cometen delitos de mayores de edad sean juzgados como mayores”, aseguró el mandatario santafesino. De esa manera, se suma a la postura esgrimida en los últimos días por el gobierno nacional, que ya adelantó que enviará al Congreso una nueva ley de minoridad penal. El debate se reavivó a partir de la detención del presunto asesino del playero Bruno Bussanich, quien fue detenido en los últimos días pero que podría quedar libre por ser menor de edad.

Tras la detención de un adolescente de 15 años como principal sospechoso de haber ejecutado de un disparo en la cabeza al trabajador de la estación de servicios de Mendoza 7600 en la medianoche del sábado 9 de marzo, distintos funcionarios del gobierno nacional comenzaron a expresar en medios y por redes sociales la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, que actualmente está fijada en los 16 años. En esa misma línea se manifestó el gobernador Pullaro, quien aseguró en una entrevista con un portal de noticias: “Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo”.

Las declaraciones del mandatario santafesino se produjeron al ser consultado ante un caso de que un menor de edad cometa un crimen. En ese marco, Pullaro consideró primero que “la reflexión debería ser de toda la sociedad, en su conjunto”. Y se preguntó: “¿En qué fallamos para que haya una ruptura del tejido social de esta dimensión?”.

“No quiero solamente caer en el análisis sociológico. Hay un montón de personas también que no tuvieron oportunidades y no cometen ese tipo de hechos delictivos y hay una multiplicidad de factores también para que algunas personas tengan estos niveles de violencia extrema. No solo la ruptura del tejido social, sino hasta cuestiones que suceden dentro de las familias”, agregó.

Pullaro consideró que más allá de esas realidades, tiene que haber "ejemplaridad": “Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo (ante) el daño que le provocó a Bruno Bussanich, el daño que le provocó a su familia, y el daño que le provocó a la sociedad en su conjunto”.

El gobernador dijo que "tiene que haber una modificación del Código Penal, para que también se permita que a los menores que cometen delitos de mayores sean juzgados como mayores”. Al momento de justificar su postura, el mandatario provincial explicó que con las leyes penales vigentes ese menor de 15 años “es no punible” y que por ese motivo “ahora podría estar libre”. Además, consideró que “tiene que estar en un lugar de resguardo, porque es un peligro para la sociedad, por más que sea menor”.

Por otro lado, el gobernador aseguró que viene planteando “hace muchísimo tiempo” la pena que deben tener los menores que cometen delitos graves, “porque si no el Estado no tiene ningún poder de control”. En ese sentido, cuestionó: “Detuvimos a este pibe y mañana puede cometer un hecho similar, o tal vez lo terminan matando para que no hable. ¿El Estado no tiene ninguna herramienta para resguardarlo y para resguardar a la sociedad de él?. Ccambiar la ley es urgente y es un debate que tiene que dar la Argentina, sin preconceptos, sin prejuicios o ataduras ideológicas”.