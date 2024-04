De Estela de Carlotto y los gobernadores a su alineamiento con Israel y Estados Unidos “sea el gobierno que sea”, el presidente Javier Milei volvió a sentar posición sobre los puntos más caliente de la agenda local e internacional en una entrevista con CNN en Español en la que también habló de sus perros. A la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a atacarla con la misma virulencia de la semana pasada después de la conmemoración del 24 de marzo y la inscribió como parte de una izquierda a la que caracterizó como las mismas palabras que usaban los militares: “cáncer de la humanidad”.

"La señora Estela de Carlotto pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí", lanzó. "Ellos son muy democráticos cuando están en el poder: cuando están y cometen excesos, no se condenan, y cuando decís algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violentos”, expresó. “Son totalitarios -lanzó y dijo--, la izquierda es el cáncer de la humanidad".

También habló de su relación con los gobernadores en medio de la tensión con mandatarios de todos los espacios. Su “error --dijo-- fue haber ido a hablar” con ellos “de una manera transparente y honesta". Los acusó de trabar el capítulo 4 de la Ley de Bases “para destrozar las financias públicas y mandarnos a una hiper". Y dijo: "Esta gente no quería jugar limpio". Abundó sobre Israel. Dijo que "no está cometiendo ningún exceso" en relación al conflicto con Palestina. Y estableció a Israel como prioridad junto a EE.UU. "Lo más importante es mi alineación con Estados Unidos -dijo-- independientemente de quién esté en el Gobierno", respondió sobre su encuentro con Donald Trump. Habló del Papa Francisco, definió a AMLO como un "ignorante" y dijo que duerme cuatro horas. "Me levanto y en general, me subo al carrito de golf y voy a ver a mis hijitos de cuatro patas", aseguró e incluyó a Conan.