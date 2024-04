La interna radical no para de incrementarse y uno de los blancos favoritos del sector de Martín Lousteau es el presidente del bloque de Diputados, Rodrigo De Loredo, a quien cuestionan por su falta de reacción ante los embates del Gobierno. "Necesitamos más coraje que el de un jefe de bloque que llora en cámara", le dijeron a este diario. De Loredo ensayó una suerte de justificación de su posición en un video. Allí intentar responder a por qué sigue colaborando con un Gobierno que los insulta permanentemente. La respuesta le trajo varias gastadas en Twitter.



La interna radical se sigue ordenando entre un sector que busca un perfil más opositor, con Lousteau a la cabeza, y el Grupo Malbec, con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo de referente, que intenta cooperar con la administración de Javier Milei. De Loredo se viene posicionando con estos últimos. Y es el blanco de muchas de las críticas dentro del partido por su posición acuerdista incluso en los peores momentos.





El presidente del bloque ensayó una respuesta en un video, en el que se pregunta y se contesta solo: “¿Por qué cooperamos con un Gobierno que nos destrata, que nos insulta y que paradójicamente mantiene un silencio con el kirchnerismo?”, es el primer interrogante que se plantea a sí mismo. "Bueno, porque muchas veces siento que el discurso del Gobierno tiene como objetivo ordenar el sistema político de manera de ponernos a nosotros en contra de las reformas y a favor del statu quo. Y nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos a favor de cambiar el statu quo que nos trajo hasta acá”.

También se pregunta, casi como en una sesión de terapia: “¿Por qué cooperamos nosotros con un Gobierno pese a que no estamos de acuerdo ni con la licuadora, ni con la brutal recesión, ni con el conflicto con los gobernadores?”. “Bueno porque sí estamos de acuerdo con que de una vez y de forma rápida para no repetir el error del gradualismo que nosotros cometimos, se tomen decisiones que logren estabilizar la economía, y como no estamos de acuerdo con los medios y las formas con la que van logrando nuestro mismo objetivo es que personalmente avisoro que Milei está siendo su propio Remes Lenicov”, indica. Es decir, no está de acuerdo con el ajuste pero sí con el shock.



El video tiene la dificultad de ponerle un sujeto: habla de Loredo, pero en plural. ¿Habla de Juntos por el Cambio? ¿De la UCR? ¿De un sector de la UCR? ¿O a título personal? La realidad es que ese sujeto va cambiando en el video. Aparte del posteo, De Loredo sostuvo que Milei “está cumpliendo una etapa que por sus medios y carencia de gestión tiene que ser superada”. “El futuro que esta gestión imagina es un modelo fiscalista, importador y primarizante. Nosotros, en cambio, creemos que la Argentina tiene que ir a un modelo productivo, exportador y con un Estado eficiente invirtiendo en infraestructura tecnológica", aseguró.

Por eso, va a apoyar la Ley Omnibus para que avance el Gobierno en su objetivo y no en el de De Loredo.