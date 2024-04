Maestros de escuelas y profesores universitarios protagonizarán hoy un paro docente nacional para exigir la reapertura de la paritaria que fija un piso salarial en todo el país, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) derogado por decreto por el gobierno de Javier Milei, y ante la situación crítica de los jubilados del sector. La convocatoria la realizaron la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Federación Nacional de Docentes Universiarios (Conadu). Los trabajadores de la educación marcharán desde las 10.30 al Congreso, con la CTA de los Trabajadores, para defender el poder adquisitivo de las jubilaciones.

“Estamos viviendo un feroz ajuste a la educación pública y a la universidad pública”, resumió Sonia Alesso, titular de Ctera. Por otra parte, recordó que "el 4 de abril tiene una relevancia política y emocional porque es el día que asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba”. En ese sentido, los docentes de Neuquén tienen previsto realizar hou “una gran marcha pidiendo ‘no a la criminalización de la protesta social’, y en ese marco hemos determinado un paro nacional docente en todo el país, en el que vamos a coincidir con las y los docentes nucleados en Conadu”.

Para la dirigente sindical el principal reclamo es “la vigencia de la paritaria nacional docente, que está prácticamente suspendida, con lo cual no ha habido aumento salarial en 2024, no ha aumentado el piso nacional. Planteamos un aumento que tenga que ver con lo que hemos perdido con respecto a la inflación”. Un proceso inflacionario que se profundizó desde la llegada de Milei a la Casa Rosada y la devaluación del 118 por ciento del peso que anunció a los pocos días el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

El segundo reclamo de los docentes es “la restitución del Fonid". Alesso recordó que se trata de un fondo nacional que "conquistamos en la histórica lucha de la Carpa Blanca y que ningún gobierno hasta la fecha se atrevió a incumplir”. Recordó que es el producto de la Ley de Financiamiento Educativo, votada por amplísima mayoría en el Congreso, y que ningún gobierno la había incumplido. “En paritarias podíamos discutir el monto del Fonid, pero no el cumplimiento”, apuntó.

La titular del gremio contó que antes de Semana Santa tomaron conocimiento del decreto simple del gobierno donde se anuncia la derogación del Fondo, lo cual “es ilegal porque una norma de menor rango no puede derogar una ley del Congreso”, y que “significa una rebaja salarial para las y los docentes”. En ese sentido, señaló que “complica fuertemente a las provincias. Algunas lo adelantaron, otras no lo pueden pagar y otras lo están pagando de forma provisoria pero no puede asegurar su continuidad. Esto es responsabilidad del Estado nacional porque es la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo claramente dicen que el Estado nacional y los Estados provinciales son corresponsables de la educación”, remarcó.

Alesso llamó la atención sobre la situación de las y los docentes jubilados. Recordó que se jubilan por dos regímenes distintos. El nacional “está vulnerado porque los docentes nacionales no están teniendo el aumento que tienen que tener de acuerdo a la inflación” y “se está perdiendo la proporcionalidad del 82 por ciento que conseguimos por ley”. El gobierno “está atentando además contra los fondos coparticipables que Nación mandaba para las cajas provinciales, particularmente Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, que nos jubilamos por cajas provinciales. Estos fondos también han sido afectados y el gobierno nacional confirmó a los provinciales que no va a enviarlos”.

Los universitarios

El pasado 26 de marzo, la federación de docentes universitarios agremiados en Conaduresolvió profundizar un plan de lucha que incluye el sumarse al paro lanzado por Ctera. La decisión incluye la realización de acciones conjuntas de la docencia universitaria y trabajadores del sector científico-tecnológico.

Por otro lado, también se definió que el 10 y 11 de abril se realizarán "jornadas de lucha". Las decisiones se aceleraron una vez que se conoció la eliminación del Fonid. En un comunicado, la Conadu señaló que "se decidió mantener el estado de alerta para adoptar las medidas que, en el marco de la coordinación con otros sectores, pudieran resultar oportunas y necesarias para enfrentar la política de ajuste del gobierno de Javier Milei".

En este contexto, la Conadu señaló que "frente a los justos reclamos y la legítima acción de protesta de les trabajadores, las autoridades nacionales han militarizado las dependencias del Estado Nacional, con un inadmisible, antidemocrático y muy peligroso despliegue represivo", indicaron.

Seguí leyendo