DE VISITANTE ► Los uruguayos No Te Va Gustar reacomodaron algunos shows de su gira NTVG30, como la presentación en la cancha de Vélez (pasó de este sábado 6/4 al siguiente sábado 13/4) o los recitales en Santa Rosa (30/4), ⁠Bahía Blanca (1/5), ⁠Viedma (2/5), ⁠Comodoro Rivadavia (4/5) y Trelew (5/5); y además agregaron conciertos en Gualeguaychú (23/8), Rosario (24/8), Marcos Juárez (25/8), Posadas (27/8), Corrientes (30/8), Santa Fe (31/8), Jujuy (5/9), Salta (6/9), Tucumán (7/9) y La Rioja (8/9) ► También desde Uruguay volverá El Cuarteto de Nos, para tocar el 31/8 en el Movistar Arena, en el marco de su Tour 2024 que los llevará antes por México, Guatemala, Colombia y Paraguay ► Y los hard-rockers estadounidenses Mr. Big vendrán de visita con su Big Finish Tour y con Sebastian Bach (cantante de Skid Row) como invitado, para tocar en Obras el 1/5.

ALTA TEMPORADA ► Una de ficción: Max prepara el estreno este jueves 4/4 de la serie brasilera Al otro lado del puente, donde una piba de la periferia de San Pablo entra a la escuela más exclusiva de la elite paulista para averiguar quién mató a su amiga ► Una documental: El lado oscuro de Playboy estrena también este jueves 4/4 por Max su segunda temporada, donde recorrerá casos escabrosos relacionados con la escudería erótica del conejo, que terminaron en la muerte de sus protagonistas ► Y otra documental, pero en plan futbolero: DirecTV emite los jueves de abril la miniserie documental Simeone: vivir partido a partido, sobre el ex jugador argentino y entrenador (ya casi vitalicio) del Atlético de Madrid.

COVER ME ► Con Sólo en vos, Luciana Tagliapietra recupera la pieza ochentosa de culto Only You, compuesta para Yazoo por Vince Clark (Erasure, Depeche Mode) ► Y siguiendo en plan ochentero, se vienen un homenaje en directo a INXS, con show de New Sensation el viernes 5/4 en La Trastienda; y un tributo a Bob Marley por la escudería Pelagatos, con set en vivo de Los Hamptons, el 20/4 en Lucille.

ESTAMOS EN OBRAS ► Cuatro amigos se reencuentran y uno se vuelve persona no grata en Matar a un elefante, de Franco Verdoia, que va de jueves a domingos en el Teatro Nacional Cervantes ► Un mito crece en la selva boliviana en la biopic teatral Descubriendo al Che, los jueves a las 21 en El Método Kairós ► Diferentes situaciones ocurren al mismo tiempo en La gravedad de las burbujas, de Juan Pablo Galimberti, con funciones los viernes a las 20.30 en El Camarín de las Musas ► Un viaje de tres décadas entre redes sociales, democracia, sida y Guerra de Malvinas anima el reestreno de Tarzan Boy, de Peter Pank, los sábados a las 21 en el Espacio Tole Tole Teatro ► Y un triángulo amoroso en un club deportivo barrial arma Se despide el campeón, dirigida por Mariano Dossena, con función el martes 9/4 en Itaca Complejo Teatral.

¿HACÉS ALGUNA? ► Este fin de semana llega la edición argentina de Dance Your Style, la competencia gratuita de baile callejero que organiza Red Bull, con muestreo de cultura twerk, hip hop, afro y house (sábado 6/4, Plaza Brasil) ► En plan jodita, el alemán Jan Blomqvist, el neerlandés Sebastian Leger y el español Arodes serán los djs que cierren el ciclo veraniego de electrónica Corona Sunsets Sessions, este sábado 6/4 en Ciudad Universitaria.

HACELA SIMPLE ► Caen las hojas y caen también las canciones nuevas de Bizarrap con el mexicano Natanael Cano (Endiamantado y Entre las de 20), La Renga (Ese lugar de ninguna parte), Pilar Gough (Cielo caliente), Julián Bernard (Corazonada), Mi Amigo Invencible (Lejos de todo), Zoe Mya (Tantas rosas), Munay Ki Dub (Poncho dub), Las Fuerzas Subterráneas (Piedras), Gero (Pienso) o Tini (Pa).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.