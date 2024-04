Las ventas de libros se desplomaron un 30 por ciento estos últimos meses, según datos de una de las grandes cadenas de librerías. La combinación de recesión con inflación por las nubes genera un clima previo desalentador. La 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrirá sus puertas al público en el predio de La Rural el jueves 25 de abril con el discurso inaugural de Liliana Heker y Lisboa como ciudad invitada de honor, que llegará con una delegación encabezada por Lídia Jorge y nuevas voces como las de Yara Monteiro, Bruno Vieira Amaral y Afonso Reis Cabral.

Liliana Heker inaugurará la Feria. Imagen: Adrián Pérez.

Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, la entidad que organiza la Feria, aseguró que la situación económica es “compleja” para el 90 por ciento de la población y reconoció que “mucha gente no podrá comprar ni un libro”. El precio de las entradas es un peaje difícil de sortear para sueldos que no han aumentado al compás de la inflación. El año pasado de lunes a jueves había que pagar 800 pesos, esa cifra se fue a los actuales 3.500; de viernes a domingos (y el feriado del 1° de mayo) para ingresar en 2023 había que desembolsar 1.200, ahora la entrada costará 5.000. El incremento es superior al 300 por ciento. ¿Por qué la Fundación El Libro no puso las entradas un poco más económicas?, preguntó Página/12 durante la presentación de la programación de esta edición en la librería Dain Usina Cultural.

“Los 5.000 pesos de hoy no van a ser los 5.000 pesos del 25 de abril", respondió Vaccaro. "La Feria necesita de la venta de las entradas porque eso sostiene casi todas las actividades culturales. Hace diez o doce años el valor de la entrada era similar al valor de un libro. Hoy una de las grandes cadenas de ventas de libros informó que el promedio del valor de los libros en marzo fue de 18.000 pesos. O sea que 5.000 pesos representa un 25 o un 30 por ciento de ese valor. Nos encantaría vivir sin inflación y cobrar el mismo precio que el año pasado”.

El presidente de la Fundación El Libro confirmó que la secretaría de Cultura de la Nación no tendrá un stand en la Feria. Los funcionarios del gobierno nacional dijeron que tenían que gastar 300 millones de pesos. Vaccaro precisó que el gasto está muy lejos de esa cifra. El año pasado el Estado nacional pagó 25 millones de pesos por el mismo espacio, que a valores actuales sería unos 80 millones de pesos con el armado del stand incluido. El espacio destinado a la secretaría de Cultura de la Nación fue alquilado por la Provincia de Buenos Aires. En una edición atravesada por la motosierra, no todas las provincias podrán estar en el Predio de la Rural con stand propio como en otros años. Catamarca y La Rioja se ausentarán; Salta, Tucumán y Jujuy compartirán el stand. También confirmaron su presencia La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero. Pero faltan varias que están sacando cuentas.

Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura, le confirmó a Vaccaro que va a estar en el acto inaugural. “Yo le manifesté que evaluara con mucha prudencia si él o el alguien del gobierno nacional va a hablar en el acto inaugural porque tenemos mil invitados y no le podemos poner un parche en la boca a nadie”, aclaró el presidente de la Fundación El Libro y recordó el antecedente con el entonces ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, cuando no pudo hablar y fue silbado y abucheado. “Esto se puede repetir casi con certeza y él (Cifelli) tiene que decir si va a hablar o no. Nosotros vamos a tomar todos los recaudos de seguridad, pero insisto que esos recaudos no pueden impedir que la gente manifieste su descontento con un gobierno que ha sido fuertemente hostil con la cultura”.

Dos de los que van vivido recientemente esa hostilidad son los periodistas Cristina Mucci, conductora de Los siete locos, y Osvaldo Quiroga, de Otra trama. Sus programas fueron dados de baja de la TV Pública después de 37 y 24 años respectivamente en la pantalla. Vaccaro anunció que harán “un acto de desagravio” en la Feria y destacó la importancia que han tenido los dos programas para escritores y artistas.

Ezequiel Martínez, director de la Feria, subrayó que una de las grandes novedades de esta edición es el Diálogo de Escritoras y Escritores Originarios, que se celebra por primera vez en la Feria. El propósito es “la visibilización de comunidades indígenas que se mantienen bastante en la sombra, detrás del relato de un país blanco que Argentina no es”, plantea el escritor Fabián Martínez Siccardi (Río Gallegos, 1964), coordinador de este encuentro en el que participarán Liliana Ancalao y Silvia Mellado, escritoras del pueblo mapuche; Victor Vargas Filgueiras, escritor del pueblo yagán; Chana Mamani, escritora del pueblo aymara; Darrel McLeod, escritor del pueblo cree (Canadá) y Dida Aguirre, escritora del pueblo quechua (Perú). La otra gran novedad es que se la Feria cerrará con un debate. Por ahora está confirmada Beatriz Sarlo y Hernán Lombardi y la moderación será de la periodista María O’Donnell.

Habrá homenajes a Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares en el 110° aniversario de sus nacimientos, y a Mafalda por su 60 aniversario. Entre los invitados internacionales se presentarán la ecuatoriana Mónica Ojeda, el psicoanalista y escritor Luigi Zoja y el francés David Foenkinos en una edición que se verá afectada por un contexto socioeconómico “muy complejo”.