El expediente sobre el Libragate sigue con importantes movimientos. Mientras la Cámara Federal de Casación Penal reiteró el derecho a ser querellantes de quienes compraron $LIBRA cuando el activo fue promocionado por Javier Milei y perdieron sus fondos, avanzan medidas claves impulsadas precisamente por los damnificados. Por un lado, el fiscal Eduardo Taiano pidió a las compañías telefónicas las líneas que están o hayan estado a nombre del Presidente, su hermana Karina Milei, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Es el paso previo a la realización de un entrecruzamiento de llamadas. También requirió, y la jueza María Servini autorizó, la geolocalización de los dos celulares que habría utilizado el estadounidense Hayden Davis, creador del token del escándalo, cuando estuvo en 2024 y 2025 en Argentina. Hay más avances sobre las billeteras que se beneficiaron y algunas pistas sobre un misterioso viaje a Paraguay.

Teléfonos

"Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad", dice el pedido del fiscal, al que tuvo acceso Página/12, en respuesta a un requerimiento de la querella del especialista en cripto Martín Romeo. El objetivo es hacer un entrecruzamiento telefónico para detectar quiénes se comunicaban en momentos claves en los que se habría gestado el lanzamiento de $LIBRA.

Las líneas que Davis habría usado en su paso por el país ya están incorporadas al expediente. Además de que se aplicarían al entrecruzamiento, Taiano pidió --con el aval que requería de la jueza Servini-- que las empresas de telefonía "indiquen" si "tuvieron impactos de antena en llamadas, SMS y datos". El objetivo es establecer la geolocalización de el o los aparatos utilizados por el joven empresario y en fechas concretas en las que estuvo en Argentina y en la región: en julio, agosto, septiembre octubre y noviembre del año pasado y, la última vez, entre el 30 y el 31 de enero, cuando se reunión con el Presidente. Según un escrito que presentaron semanas atrás Novelli y Terrones Godoy, era para hablar de su idea de "tokenizar" la economía y, todo hace suponer en esa línea, ultimar detalles de $LIBRA.

Hay diversas hipótesis, que van desde la existencia de una estafa, incumplimiento de los deberes de funcionarios, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y hasta el pago de coimas, por relatos que hablan de cobros por reuniones con Milei.

En paralelo, está pendiente aún el resultado de los peritajes de los teléfonos y dispositivos secuestrados a Novelli, Terrones Godoy y Morales. Novelli tiene una relación de larga data con Milei, quien daba clases en su academia N&W Professional Traders. Fue el creador junto con Terrones Godoy del Tech Forum, empresa en la que son socios y que le dio nombre al evento de negocios donde tendieron puentes entre el jefe de Estado y los empresarios cripto extranjeros. Uno de ellos Julian Peh, aparecía con Kip Protocol, como sponsor del evento. Kelsier Ventures, empresa de Davis, aparecía en ese papel para el Tech Forum 2025.

Este martes declaró --como informó este diario-- el programador, docente y periodista Maximiliano Firtman, y explicó que había hecho publicaciones en redes alertando sobre ese encuentro, porque nadie los conocía y solo se sabía de los organizadores que estaban vinculados a lanzamientos de criptoactivos que terminaron siendo un fiasco. Incluso contó que Milei había publicitado uno de ellos, Vulcano, en su cuenta de "X" con la afirmación de que era un proyecto a largo plazo. Entre múltiples datos que aportó, contó que desde el gobierno se comunicó con él Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente. Fue cuando iba a comenzar el foro y escribió "mañana pasa algo extraño". Lo dijo, explicó, porque era "un evento a puertas cerradas, con el presidente como orador y los dos organizadores tienen denuncias de haber participado en maniobras defraudatorias". Reidel, aclaró, lo llamó "en buenos términos", y el le dio toda la información que tenía, que es pública, acerca de lo que estaba afirmando.

Billeteras

Taiano pidió también a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia la trazabilidad de los fondos que movieron 74 billeteras virtuales que compraron $LIBRA con información privilegiada antes de que saliera el tuit de Miliei, según detectó el especialista en cripto Martín Romeo, uno de los querellantes. La clave estará también en las "exchange" (plataformas donde se intercambia activos) que tuvieron algún vínculo con esos movimientos. Esas empresas, como Binance o Coinbase entre otras, tienen datos biométricos de quienes operan a través de ellas, de manera que si ponen a disposición esa información se debería poder determinar, según plantea Romeo, qué personas físicas las utilizaron. No será un resultado que se consiga ni fácil ni rápidamente, pero puede llegar a ser central para saber adónde fueron a parar los fondos --que superarían los 200 millones de dólares-- de más de 40.000 inversores.

Esta semana los fondos de dos billeteras virtuales vinculadas a $LIBRA fueron congelados por la emrpesa Circle, por un total de 57.654.370,74 USDC, una criptomoneda estable, que equivale a dólares. Las inmovilizadas son la Libra Team Wallet 1, con 13 millones de dólares y la billetera identificada con una extensa sigla (61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C) con algo más de 44 millones, que es adonde las billeteras mandaron ganancias en dolar cripto que provenían de $LIBRA. La billetera de Kelsier Ventures tiene un alerta. Romeo identificó ocho en total donde habrían drenado los fondos que perdieron los miles de ahorristas.

Viaje misterioso

Los querellantes representados por Juan Grabois y su equipo fueron ratificados por los jueces de Casación Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, que rechazaron un recurso extraordinario de Novelli y Terrones para sacarlos de la causa. Ahora podrían ir en queja a la Corte. Los damnificados habían pedido entre otras múltiples medidas que se informe quién compró y pagó los pasajes de un llamativo viaje a Paraguay en noviembre del año pasado en el que coincidieron Novelli, Terrones Godoy, Morales y Davis, entre el 18 y el 20 de noviembre. A la vuelta, incluso, la mayoría participó de una reunión en la Casa Rosada. Davis viajó en un vuelo privado.

La empresa aérea LATAM informó a la fiscalía que los pasajes de Novelli y de Morales fueron comprados por una agencia de viajes de Estados Unidos llamada Compass Holidays NYC el 17 de noviembre de 2024 y que fueron abonados con una tarjeta de crédito Master Cardo. No proporcionan el número completo de tarjeta porque dicen que "no surge" de sus "sistemas" ni tampoco "ningún dato relativo a la titularidad de la misma". A Terrones Godoy le emitió el pasaje la agencia Despergar.com.ar y según informó LATAM fue "abonado en efectivo" (aclara que es la forma de pago que Despegar hizo la compañía aérea, pero que desconocen cómo se hizo el pago original).

Advertencias de un testigo

Cuando le preguntaron sobre el lanzamiento de $LIBRA, el especialista Firtman declaró esta semana, como surge de la transcripción, que cuando miró "la página web difundida en el tweet (de Milei), vi que no había White paper (un documento formal que explica a los inversores el propósito de la moneda), que es la primera cosa extraña porque era un proyecto que hablaba de ayudar a las pymes, pero no había un White paper que explicara como se lo iba a hacer". Agregó no era "normal" que el dominio se hubiera comprado ese mismo día. "Empecé a ver informes de otras entidades que hacían sobre cómo se distribuyó el pool de liquidez y las monedas, pero había muchas alertas sobre el tema que decían 'ojo'. Todo parecía menos serio que los proyectos de Trump o Melania por este tema de falta de White paper, términos o condiciones donde se diga la empresa a cargo, que era un proyecto meme coin, que no era un proyecto de diversión, y en el vivalalibertadproject se hablaba de financiamiento a las pymes....".

Explicó que existe una cuenta en "X" llamada 'BubbleMaps' "que hace seguimientos de proyectos criptos, y fue la primera en poner en alerta que las monedas estaban en muy pocas billeteras eso en el mundo financiero suele ser una alerta naranja de 'ojo con esto' porque muy pocas billeteras tienen mucho de las monedas entonces el pool de liquidez es muy chiquito, hace que inversores chiquitos se metan y los grandes se los coman. Mi tweet de las 20.54hs del 14 de febrero incluyó un screenshot de la cuenta BubbleMaps que decía 'ojo con esto', donde el presidente promocionaba una criptomoneda, pero (ya) había ciertas alertas". Todo indica que las querellas pedirán algunas medidas en base a la declaración de Firtman.