“Había grupos de actividades que venían flojos de matrícula y hoy rebalsan porque no pueden pagar la cuota de los clubes”, dijo Araceli Jiménez a Buenos Aires/12. La directora del Centro de Educación Física CEF N° 56 señaló el escenario que hoy se vive en el Barrio Don Orione del municipio de Almirante Brown, donde estuvo Axel Kicillof para inaugurar la sede y el nuevo gimnasio del centro, el décimo edificio educativo construido durante su gestión en el distrito gobernado por Mariano Cascallares.

“El Gobierno nacional tiene que saber que si piensa usar la motosierra contra este edificio escolar, se va a encontrar con una comunidad dispuesta a defenderlo”, destacó Kicillof.



Con más de 2.200 alumnos que van desde los tres años a pasados los sesenta, la institución que forma gratuitamente en fútbol, vóley, handball, gimnasia deportiva, gimnasia acuática y hasta ritmos latinos y breaking, hoy cuenta con un nuevo espacio para dar sus clases. “No hace falta recurrir a los libros de economistas austríacos del siglo XIX para comprender que aquí, en Don Orione, estas obras las hace el Estado o no las hace nadie”, fue el mensaje de Kicillof ante los presentes.

Para Jiménez, durante la inauguración “se sintió un apoyo total, donde la gente tiene ganas de creer, de seguir creyendo y seguir trabajando en que las escuelas públicas sigan creciendo”. Dependientes de la Dirección General de Cultura y Escuelas, el CEF N° 56 está integrado por un plantel de profesores de educación física y artes que se abocan a formar deportistas y, por sobre todo, construir un ámbito de contención para la comunidad de un barrio con alta vulnerabilidad económica.

“No pueden cerrarse escuelas, no se puede decir que no se construyen escuelas porque no hay fondos, porque para la educación tiene que haber fondos porque la educación es lo que nos forma como personas”, subrayó Jiménez en relación al freno de la pública nacional orquestado por Javier Milei. Pero no se achica: “No vamos a aflojar y vamos a seguir generando estos espacios”.

De campo a gimnasio

A lo largo de la charla Jiménez pide paciencia para ordenar un relato temporal de cómo se llegó a efectivizar esta obra. Dice que sucede en un “día muy especial”, donde los docentes están llevando adelante un paro a nivel nacional contra las políticas nacionales de Milei. “Otra vez tenemos que demostrar lo que vale nuestro trabajo, porque y si eso no se entiende es que estamos totalmente errados”, señala la maestra.

Por fuera de ese marco “triste”, la directora a cargo del CEF N° 56 desde 2016 afirma que lo sucedido este jueves es un “sueño cumplido”. “Esto fue un campo que se obtuvo en 2005, donde al tiempo tuvimos una casita y un playón donde funcionábamos”, comienza. Rápidamente recuerda momentos opacos, como los robos, la usurpación de parte del terreno y hasta un incendio.

“Fue muy difícil lograr esto”, resalta. Relata que hubo varios intentos, firmas de convenios, algunos avances de obra, pero nada se pudo concretar. “Hace tres años empezamos y hoy estamos acá”, celebra ante un edificio de dos plantas para la sede del CEF con gimnasio, tres canchas, vestuarios, baños y dependencias administrativas. Además, se lo equipó con mesas, sillas, armarios, pizarrones y escritorios, con una inversión que superó los 130 millones de pesos.

Como alguien que ingresó a trabajar como docente del Centro en 1991, y luego fue secretaria, vicedirectora y hoy directora de la institución, contar con el espacio es determinante para poder albergar el caudal de alumnos que hoy arriban “porque no pueden pagar la cuota de un club”.

Jiménez explica que todas las actividades son gratuitas y que, si bien no cuentan con elementos de alto rendimiento, el nivel al que arriban en los distintos grupos etarios es muy alto. Incluso, se dieron situaciones como las de un grupo de adultas mayores que fueron incentivadas a participar en los Juegos Bonaerenses en baile. “Llegaron a competir en Mar del Plata el año pasado”, cuenta la directora encabezó la organización de rifas para poder comprarla.

Este, asegura, es el rol que tiene el CEF N° 56, cuyo nombre es Miguel Sánchez, en homenaje a quien fue corredor fondista desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

Caer en lo privado

“A pesar de las políticas de recorte del Gobierno Nacional, en la provincia no se ajusta a la educación”, apuntó Alberto Sileoni, titular de la DGCyE, tal como se conoce al ministerio de Educación en la provincia, que también se comprometió a "poner el mayor esfuerzo para que todas las obras que paralizaron puedan ser terminadas”.

“Estamos concretando las obras que hace mucho tiempo se esperaban porque estamos convencidos de la necesidad de una política educativa y deportiva que beneficie a nuestros vecinos y vecinas”, planteó Cascallares, en esa misma dirección.

Para Kicillof, el Gobierno nacional puso sobre la mesa la discusión sobre la presencia del Estado. “No se trata de un debate conceptual, sino de que haya o no más escuelas y docentes que brinden más y mejor educación”, sostuvo el gobernador.

Al respecto de este debate, Jiménez aclaró que “sin la educación pública los chicos caen en lo privado, donde el 90 por ciento de nuestra comunidad no lo puede hacer pagar”. “Lo de hoy se trata de que quien quiera crecer deportivamente, lo pueda hacer”, subrayó. Por eso remarcó el apoyo de la comunidad educativa de la región que en medio de un paro nacional se acercó a la inauguración.

Más obras e inauguraciones

Luego de cortar la cinta en el CEF, Kicillof recorrió junto a Cascallares y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, los avances en las obras de 120 viviendas de un total de 306 que se están construyendo en el marco del programa Solidaridad con Municipios. Es uno de los proyectos habitacionales que la provincia impulsa en Don Orione.

Más tarde, y ya junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el gobernador encabezó en Claypole, también en Almirante Brown, la puesta en funcionamiento de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Se trata de una obra de 200 millones de pesos que “permitirá optimizar la lucha contra el tráfico y la comercialización de estupefacientes en todas las localidades del partido”.

“Pueden cortarnos todas las obras y pretender ahogarnos financieramente con la idea de que así vamos a acompañar proyectos de leyes que son ilegales, pero en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando incansablemente para reconocer y ampliar los derechos”, lanzó Kicillof.

Alonso explicó que la obra constituye una nueva “fase” del despliegue de la Policía provincial en el distrito. En este sentido, Mena destacó “la sinergia entre todos los ministerios de la provincia para optimizar las tareas de capacitación policial y brindar más seguridad a los y las bonaerenses”.