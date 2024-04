Con una primera reunión de comisión informativa que terminó coincidiendo en que la nueva fórmula jubilatoria del gobierno nacional era insuficiente, la Cámara de Diputados arrancó su enfrentamiento abierto contra Javier Milei por el tema jubilatorio. El objetivo de los diputados opositores es confeccionar una nueva ley que mejore el DNU 274/2024, pero el desafío será lograr arribar un gran consenso opositor que permita blindar la iniciativa de un veto presidencial. El gobierno nacional, en efecto, no tiene pretensiones de recomponer los haberes jubilatorios y así lo dejó en claro en la comisión de Previsión Social: "La fórmula de movilidad es para mantener el valor de las jubilaciones, no para recomponer. Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad", sostuvo Alejandro Chiti, el extitular de la ANSES de Mauricio Macri que ofició como vocero del gobierno nacional sin tener ningún tipo de designación oficial. A su lado, lo respaldaba el actual titular de la ANSES, Mariano de los Heros.

Mientras en las afueras del Congreso la policía reprimía a jubilados y docentes que habían concentrado en reclamo de una recomposición de sus ingresos --entre los que se encontraba el diputado de UxP, Juan Marino, que terminó con mitad de la cara quemada por el gas--, la comisión de Previsión Social se reunía para dar comienzo al debate en torno a la fórmula de movilidad jubilatoria. Era un primer encuentro que tenía como objetivo empezar a discutir una alternativa al DNU publicado por Milei a finales de marzo.

Radicales, peronistas, pichettistas y socialistas: todos coinciden en que la nueva fórmula "no alcanza", pero están lejos aún de poder arribar a un acuerdo que satisfaga a todos. El nudo de la discusión tiene que ver con el "empalme" de la nueva fórmula, que empezará a regir desde julio. El DNU 274/2024 plantea que las jubilaciones y pensiones se actualizarán mensualmente de acuerdo al IPC y que, a modo de compensación, se incluirían un aumento del 12,5 por ciento para las liquidaciones de abril. La inflación de enero, sin embargo, fue de de 20 puntos, por lo que todas las bancadas opositoras proponen alternativas que compensen la diferencia. La discusión de fondo, sin embargo, es si basta con compensar o si hay que recomponer.

La oposición amigable de la UCR y Hacemos Coalición Federal sostiene que la indexación de las jubilaciones por IPC es correcta, pero que la compensación tiene que ser completa. La UCR viene trabajando en un dictamen que propone un 8,1 por ciento más para compensar toda la inflación de enero y, a su vez, una suerte de cláusula gatillo que se active cuando el haber mínimo este por debajo de la canasta básica (como ocurre actualmente). UxP, mientras tanto, está trabajando en un dictamen que incremente aún más esa compensación, con la posibilidad de que la actualización se defina según el IPC o la fórmula actual --que combina RIPTE con la recaudación de la ANSES-- según cuál sea más alta. "El objetivo es recomponer, no solo mantener", precisó un diputado de UxP.

El gobierno nacional, mientras tanto, no quiere saber nada con aumentar el costo fiscal. Mariano de los Heros, incluso, aprovechó la reunión de comisión para destacar el enrome "esfuerzo fiscal" que estaba haciendo el gobierno para darle a los jubilados un incremento que está por debajo de la inflación: "Con la movilidad actual (la del gobierno de Alberto Fernández) para el mes de junio estaría arrojando un estimado del 34,1 por ciento de ajuste. Con los adelantos que se van a dar durante este periodo de abril, mayo, junio, para la movilidad que va a entrar en vigor en julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1", destacó el titular de la ANSES, quien señaló que el "costo fiscal de esta decisión" ascendía a 1 billón 900 mil pesos.

Varios diputados, sin embargo, salieron a cruzarlo por sostener una solución que, a la larga, terminaría congelando los haberes jubilatorios. "Lo que están proponiendo es congelar las jubilaciones, ponerles un piso y un techo, en el nivel más bajo desde 2002. La movilidad es para que los jubilados puedan participar del crecimiento económico. Con la interpretación del gobierno de la movilidad los jubilados no pueden ganar si la economía funciona", cuestionó Itai Hagman (UxP). No fue el único, sino que hasta Martín Tetaz (UCR) hizo hincapié en este mismo punto: "Si hubiera una tragedia y se acelerara la inflación nuevamente la fórmula esta es mejor, nadie está discutiendo esto. El debate central es que ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante".

Ahí intervino el asesor sin designación oficial, Alejandro Chiti, que declaró que la formula de movilidad no servía para recomponer las jubilaciones: "Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, pero tampoco tienen que perder. Y si hay que recomponer, no se hace con la movilidad", aseguró el exfuncionario macrista, que había sido presentado como "abogado" y, sin embargo, ocupaba la silla al lado de De los Heros como si fuera un funcionario. Fue la diputada Victoria Tolosa Paz la que señaló esa irregularidad: "Nos cuesta encontrar el acta de designación por la cual es asesor. Creo que con Federico Sturzenegger operando sin designación es suficiente". Chiti, a modo de respuesta, le confesó que no tenía ninguna designación, lo que levantó una ola de gritos en la comisión.

"¡Chiti te tenes que levantar no podes estar en nombre del Estado!", gritaba Tolosa Paz fuera del micrófono, mientras Gabriela Brouwer de Koning, la presidenta de la comisión, intentaba explicar que había sido el jefe de Gabinete el que había mandado a los dos "funcionarios". Deslizó, a su vez, que su presencia había sido requerida por el PRO.

Pasado el griterío, De los Heros recibió varios cuestionamientos por los cierres de oficinas de la ANSES, así como la suspensión de los fondos a las 13 cajas previsionales de las provincias (foco hoy de conflicto con los gobernadores en las negociaciones por la ley ómnibus). Acorralado, De los Heros solo atinó a decir que "la presencia de la ANSES está garantizada en todo el país" aunque no estuvieran las oficinas. Sobre los giros a las provincias, el titular de la ANSES se valió de la excusa preferida del gobierno: que todavía había que realizar las auditorías correspondientes.

Finalizada la jornada, que contó con la exposición de especialistas y asociaciones de jubilados, los diputados se preparaban para volver a reunirse la semana que viene. El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo: aunque la comisión de Previsión Social dictamine, falta aún la de Presupuesto, que José Luis Espert se rehúsa a convocar. El plan, por estas horas, será forzar un emplazamiento cuando llegue la sesión por la ley ómnibus.