En medio de la epidemia de dengue, en Córdoba, una mujer denunció que la estafaron cuando compró repelente de mosquitos por Internet. Según dijo, transfirió más de 100 mil pesos al supuesto vendedor y no recibió ningún producto. Otros tres compañeros de trabajo también cayeron en el engaño.

Ante el faltante de stock de repelentes y la ola de contagios en todo el país, la mujer contó a ElDoce.tv que decidió comprar online el repelente ya que no conseguía en otro lado, y que que envió un mensaje al autor del posteo de la plataforma Marketplace, que ofrecía 12 aerosolres por $ 31.500.

"Me dijeron que la venta estaba cerrada al público y que solo funcionaba online. Entonces me comuniqué con un consultor", sostuvo. "La verdad me pareció un precio razonable porque en todos lados está caro. No hubo ninguna actitud rara o sospechosa", agregó la mujer, quien tiene tres hijas que se contagiaron dengue.

La suma total que transfirió la víctima fue de 130 mil pesos. La sospecha de que se trataba de una estafa comenzó cuando la llamaron unas horas antes del horario pactado en que debía recibir el producto, avisándole que para concretar la entrega debía abonar 5 mil pesos más, algo que no le habían notificado antes ya que el envío supuestamente era gratuito.

"Los llamé muchas veces pero no me atendieron. Pasó mucho rato y no llegó nada. Le pasó lo mismo a tres compañeros de trabajo que pidieron en el mismo lugar", agregó. Entonces, decidió denunciarlo para que otras personas no caigan en la estafa.

Abren las importaciones ante el faltante de repelentes

En medio de récord de contagios y muertes por dengue, el Gobierno decidió levantar trabas a la importación de repelentes para insectos por la alta demanda y la falta de stock en farmacias y comercios. Según informó la ANMAT a varios medios de comunicación, el organismo suspenderá su intervención en un plazo de 30 días.



La decisión, que alcanza a los productos en formato de aerosol, crema, spray y gel, se tomó luego de analizar el "contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda”.

La excepción, detallaron fuentes oficiales, “regirá tanto para el régimen general (importadores con despachos a plaza) como para el régimen particular, de manera que las personas que quieran comprar dichos productos en el exterior podrán hacerlo a través del servicio courier (puerta a puerta) sin necesidad de efectuar trámites adicionales ante el Anmat”.

El Gobierno explicó que esta decisión “se simplificó desde el inicio de esta gestión con múltiples medidas”, a partir de la eliminación de las SIRA, las Licencias No Automáticas y el CEF, que abarcó a todas las importaciones”.

Entonces, “se dispuso para estos productos una reducción del plazo de pago (desde el esquema de 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días) a una única cuota a los 30 días”. En ese mes, no se cobrará el IVA adicional (20%) y la retención del Impuesto a las Ganancias (6%).