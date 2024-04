KUMBIA QUEERS: PARAISO TROPIPUNK

Por Alejandro Dramis

Abril nos trajo una (muy) buena: Inauguró en la hermosa y laberíntica galería Para Vos Norma Mía del barrio de Villa Crespo la exposición, o mejor aún, la explosión de música, creatividad y agite imparable de Kumbia Queers, festejando sus 17 años de Tropipunk sobre las tablas, las calles y las rutas con un paraíso abierto a su fascinante historia de vida, reflejada en afiches de recitales, flyers, remeras con logos ramoneros, cumbieros y zombies, stencils aerosoleados, carteles de las Marchas del Orgullo y los Encuentros de Mujeres y Disidencias en los que tocaron, charlaron y marcharon, listas de temas de los shows, el diploma que certifica su carácter de Cooperativa de Trabajo, la colección de chapitas de cerveza atesorada por Juana Chang entre 2011 y 2023, el storyboard original del videoclip de "Daniela", las imperdibles anécdotas, impresiones y recuerdos de viaje y el arte creado por fanáticxs junto a discos, medias, instrumentos, tatuajes, registros de las presentaciones por la legalización del aborto y la marihuana, las charlas y un montón de otros objetos y memorabilia que invitan a recorrer las vertiginosas e increíbles experiencias de casi dos décadas de la banda tropipunk argentina formada actualmente por Juana Chang, Pilar Arrese, Inés Laurencena, Pat Pietrafesa y Flor Linyera. Entre impresiones de pantallas del Fotolog y escritos a mano en las paredes, en papeles, cartones y en donde sea, la exposición traza también las rutas de uno de los aspectos más característicos de la banda: sus interminables giras por casi todos los caminos y rincones del mundo. Con el reciente estreno de la canción “Toco madera” y una incipiente gira por Estados Unidos, este archivo abierto escribe una geografía tropipunk que va desde las más remotas ciudades de Argentina, México, España, Suecia, Alemania, Francia, Chile, Estados Unidos y Japón (incluyendo aquí la edición original del CD “Kumbia Nena!” editado en el país del sol naciente) hasta Suiza, Inglaterra, Canadá y un recorrido que parece no tener (y ojalá nunca tenga) fin. ¿Cómo lo hicieron? Autogestión, comunidad, fuerza compartida, y la prueba de eso está en estas paredes: testimonios de la identidad de una de las bandas más pujantes, fiesteras, combativas e inclasificables que suenan por este planeta. Al ingresar a la sala nos envuelve una extensa línea de tiempo que arranca con una excitante inscripción a mano alzada que declara “Así empezó todo”, arriba de un flyer del Festival Belladona de 2006 que anunciaba una presentación de Ser o No Res, Juana Chang y She-Devils, la otra gran banda comandada por Pat, Pilar e Inés, muy cerquita del mail original de Ali Gua Gua (ex Kumbia Queer) en el que le proponía a Pilar juntarse a tocar y ver qué onda. Pero hasta acá llega mi (muy insuficiente) crónica: para saber más, mucho más, hay que ir hasta Villa Crespo y sumergirse de lleno en el paraíso.

Agenda de esta semana: Miércoles 10 de abril a las 19: Conversatorio “Queer, cuir, cuis” con Mariela Scafati, Martha de la Gente y Rodrigo Rotpando. Viernes 12 de abril a las 19: Torneo de covers y estampado de camisetas. “Paraíso Tropipunk” se puede visitar los miércoles, jueves y viernes de abril de 17 a 20 en Para Vos Norma Mía, Darwin 891.

FIESTAS

La Putx. Edición "Oops! I Did It Again" para celebrar a la princesa de la música pop Britney Spears, con mucho pop y una dosis de perreito. En vivo: Ay Brit, la Britney argentina. Viernes 12 de abril a las 23:59 en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959.

Fun Fun. La fiesta de los DJs Pareja que ya es un clásico de la noche porteña comparte bandejas con DJ Gogo Dansey y Franco D, que abre la pista a puro house y techno underground. Sábado 13 de abril a las 23:59 en Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220.

RECITALES

Los Besos. La banda liderada por la música y poeta Paula Trama presenta su sexto disco “Nadie duerma”, profundizando el recorrido pop que la banda viene desplegando con fosforescencias y sutilezas. Viernes 12 de abril a las 20 en Vorterix, Av. Federico Lacroze y Av. Álvarez Thomas.

Carlos Casella x 2. Este fin de semana hay doble función y doble espectáculo del cantante, bailarín, coreógrafo, actor y performer. El sábado presenta "Babooshka! Canciones de mujer. 15 años", y el domingo "Puto y orquesta", un concierto que recorre canciones populares para cantarle al amor y sus pasiones. Sábado 13 y domingo 14 de abril a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

Un amor en canciones. Show en vivo de Amal, la cantante drag queen latinoamericana contemporánea que evoca bagajes de un tiempo atrás para traer el recuerdo de las construcciones artísticas de antaño y la declamación al interpretar sus tangos, la cumbia, el bolero, la bachata y mucho más. Entrada libre. Viernes 12 de abril a las 21 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Pulquería Tamarindo. Proyecto de canciones de raíz latinoamericana de Pina González en el que suenan boleros, rancheras y canciones de amor para espíritus disidentes. En esta oportunidad se presenta "Trinomio Flamenco", un espectáculo flamenco en trío. Viernes 12 de abril a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

PERFORMANCE

Noche de Puntos de Fuga. Un evento artístico, festivo y atravesado por la investigación y la performance con el eje puesto en los posibles puntos de fuga mediante el arte a partir de experiencias de la disidencia sexogenérica. Participan Ale Berón, Belén Shibré, La Kalo y Torito. Curaduría: Patricia Fogelman y Victoria Polti. Sábado 13 de abril a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Catálogo para una familia. Función #68 de EDA Presenta, con la proyección de la ópera prima Iair Michel Attías. El documental sigue el rastro perdido del abuelo de Iair, quién fue entre otras cosas marinero, publicista pero sobre todo artista plástico. Miércoles 10 de abril a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Dogs Don't Wear Pants. Nueva función del ciclo de cine fetichista Encadenadxs, con la proyección del film dirigido por J-P Valkeapää. Entrada a la gorra. Jueves 11 de abril a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

FESTIVALES

Festival Refresco. El cantautor y compositor Benito Cerati se presenta en vivo en el marco del Festival Refresco junto a Melanie Williams y Lichi, para adelantar temas nuevos y tocar los clásicos de su trayectoria. Domingo 14 de abril a las 20 en Niceto, Niceto Vega 5510.

TEATRO

Juira Tour ¿Ustedes bien? Marian Moretti continúa en este espectáculo de humor sus propuestas de género surfeando el music hall, el drama, la comedia y el grotesco, explorando la soltería, la relación con el cuerpo, el paso del tiempo y los vínculos entre otrxs. Jueves 11 de abril a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TALLERES

Mocha Textil. El Bachillerato Popular Mocha Celis abrió las inscripciones para un taller pensado como un espacio orientado a población TTNB que ofrece un primer acercamiento al diseño y sublimado de prendas, con el objetivo de aprender técnicas básicas y herramientas. Se realizará el miércoles 10 de abril de 18 a 19:30 en la Sede Mocha Celis, Av. Jujuy 748. Inscripciones y más información en bio de Instagram: @mochacelis

Estampe y tire. El CCEBA invita al taller gratuito a cargo del colectivo La Lengua en La Calle: impresión colectiva, serigrafía y sellos para trabajar a partir de la lectura y la conversación en torno a una serie de textos. Destinado a personas interesadas en el diálogo y la construcción social inclusiva e igualitaria a través de la cultura. Miércoles 17 de abril a las 18 en el CCEBA, Paraná 1159. Inscripciones en cceba.org.ar

CONVERSATORIOS

Activismo cultural: Son tus ojos + Cuentos y leyendas. Charla a cargo del Archivo de la Memoria Trans como parte de la exposición "Son tus ojos", una serie de veintidós fotografías inéditas tomadas entre 1988 y 1995 por la activista trans Claudia Pía Baudracco, con el objetivo de dar conocer la labor del Archivo, la preservación y construcción de la memoria trans. Miércoles 10 de abril a las 18 en el CCEBA, Paraná 1159.

Vivan las músicas! El ciclo de conversaciones sonoras curadas por Carolina Muzi presenta "Cantoras con periferia", por Sofía Viola y Daniela Fernández: Sofía Viola se caracteriza por una sonoridad tan colorida como su naturaleza histriónica. Mientras prepara su sexto disco, conversará Daniela Fernández, librera de Alamut. Viernes 12 de abril a las 20 en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

FERIAS

Feria Migra. Feria de arte impreso y publicaciones con ediciones autogestivas, originales y de hacer artesanal. Más de 150 proyectos editoriales, coleccionismo minucioso y ejemplares especiales que van más allá del papel, además de fotografías, fanzines y mucho más. Entrada gratuita. Sábado 13 y domingo 14 de abril de 14 a 21 en LABA, Fraga 648.

Edgar Session: De la escasez al lujo. Feria con barra abierta y venta de chucherías, ropa de dandy de otoño, vajilla, libros, mobiliario y mucho más, para compartir un pedacito de glamour marica. Sábado 13 de abril de 15 a 20 en La Caipo, Calle 9 e/58 y 59, La Plata.



CONVOCATORIAS

Cursos LGBTIQ+. Continúa la convocatoria del espacio cultural queer y arcoíris Feliza, especialmente destinada a personas que quieran dictar cursos y talleres, ciclos de teatro, gestoría cultural y más, para la comunidad lgbtiq+ y toda persona interesada en participar de sus espacios durante el 2024. Toda la información por Instagram: @felizarcoiris