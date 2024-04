El grupo británico Keane agotó hoy las entradas para su presentación del 14 de noviembre en el Movistar Arena, enlo que será su cuarta visita al país, esta vez en el marco de su gira mundial por el 20 aniversario de su disco Hopes and Fears. La venta general de tickets se habilitó hoy y en tan sólo una hora se agotaron, por lo que muchos fanáticos comenzaron a pedir por una segunda fecha.

"¡SOLD OUT! ¡Keane agotó en tiempo récord su show en el Movistar Arena! ¡Nos vemos en noviembre para una noche mágica!", anunció la productora Move Concerts en su cuenta de Instagram.

La última vez que la banda inglesa tocó en Argentina fue en 2019, con una presentación que también agotó entradas. Con esta gira, Keane se presentará también en Brasil, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay y Colombia. Desde el 5 de noviembre y hasta el 23 de ese mismo mes, recorrerán las ciudades de Curitiba, Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo, Asunción, Santiago, Lima y Bogotá, además de Buenos Aires.

Move Concerts confirmó que se agotaron las entradas para el show en el Movistar Arena. (Imagen: captura de pantalla)

"Estamos encantados de contarles que iremos a Latinoamérica en noviembre. El aniversario número 20 de 'Hopes and Fears' no estaría completo si no lo celebráramos con ustedes. No tenemos dudas de que su pasión y emoción serán la manera perfecta de culminar este increíble año", anunció el grupo en sus redes sociales.

Para celebrar al álbum que "cambió sus vidas para siempre", anticiparon que el 10 de marzo lanzarán una versión remasterizada que incluye "las primeras demostraciones de cada pista" y "algunas canciones inéditas".

Keane es un grupo británico de rock alternativo oriundo de Battle, localidad del sureste de Inglaterra. Sus integrantes son Tim Rice-Oxley (compositor y teclista), Tom Chaplin (vocalista y guitarrista), Richard Hughes (batería) y Jesse Quin (bajo), quien se unió en 2007. Hasta 2001, Dominic Scott era el guitarrista principal.

Cuentan con cinco álbumes de estudio, Hopes and Fears (2004), Under The Iron Sea (2006), Perfect Symmetry (2008), Strangeland (2012) y Cause and Effect (2019). Los cuatro primeros encabezaron los rankings de ventas británicos y su música fue utilizada como banda sonora de numerosas películas y series.

Entre sus temas más conocidos se destacan "Somewhere only we now", "This is the last time", "Bedshaped", "Everybody's changing", y "Is it any Wonder?", entre otros.