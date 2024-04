Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa son las provincias que conforman la región pampeana y que, a diferencia de otras zonas -como la del norte y la patagónica- no crearon su propia liga. Aún. Al igual que el resto de las provincias están siendo muy afectadas por las políticas de Javier Milei. En particular esos cinco distritos, por ejemplo, fueron perjudicados por el decreto 280/2024 que afectó las cajas jubilatorias de 13 provincias. Por ese y por otros conflictos los gobernadores pampeanos estuvieron en diálogo constante durante los últimos días.



La Rosada, en tanto, sigue firme. Sobre el decreto 280, el Ejecutivo dice que hará una "revisión del articulado vinculado a las modificaciones en el presupuesto, incluso por cuestiones jurídicas", pero que se sentarán a conversar sobre el asunto "post probación de la ley bases y el paquete fiscal".

El escenario

La región del norte grande es la más organizada del país. Las diez provincias que la conforman tienen de manera regular asambleas en el Consejo Regional que cuenta hasta con un Tratado de Integración Regional llamado del Norte Grande Argentino y funciona a través de las Asambleas de Gobernadores, una Junta Ejecutiva y un Comité Coordinador. La Patagónica, en tanto, puso el pie en el acelerador con este gobierno y a partir del verano realizó varios encuentros y actividades en conjunto. Sobre todo se fortaleció luego del protagonismo que tomó Chubut en la pelea con el gobierno nacional de inicios de año. Más allá de las diferencias partidarias entre los gobernadores de cada bloque la tarea que los une es priorizar políticas que benefician a cada zona y ganar musculatura en los pedidos a Nación.

Los del centro del país, en tanto, aun están en soledad. Martín Llaryora no integra ningún grupo, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio son gobernadores de Juntos por el Cambio; Axel Kicillof y Sergio Ziliotto forman parte de la denominada "liga de los gobernadores peronistas", pero entre ellos, sin embargo, no hay un espacio común para pensar agendas, prioridades y temas estratégicos para la zona.

Es por eso que hay quienes consideran que es necesario que las provincias de la zona centro -con mucha influencia en el tablero nacional- empiecen a actuar en bloque para defender sus intereses. Y aunque hubo rumores del inicio de una especie de "liga pampeana", cerca de los mandatarios desmienten la versión. Aclaran que el diálogo entre ellos es fluido, aunque, por ahora, solo está vinculado a temas puntuales. Uno de los temas es, por ejemplo, la quita de fondos que hizo el gobierno nacional en áreas como educación, transporte y ahora jubilaciones.

"Nosotros hablamos con todos los gobernadores y cuando coincidimos actuamos en conjunto, pero la idea es no atarnos a estrategias grupales para tener libertad en la defensa de los intereses de Córdoba", aclaran cerca de Llaryora. Más allá de especificar que ellos no están promoviendo la conformación de una "liga pampeana", dicen que, sin embargo, "si hay temas comunes y nos invitan a una reunión podríamos ir".

Respecto del decreto 280 que firmó Milei y afectó los fondos previsionales de esa y otras 12 provincias, recordaron que ellos ya realizaron una demanda ante la Corte Suprema en mayo de 2023 por "incumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional", en la que reclamaban "más de 13 mil millones de pesos por deudas con la Caja de Jubilaciones". Desde Córdoba añaden que, por ahora, están esperando hablar del tema con sus pares de la región cuando haya una convocatoria y, después, definir pasos a seguir para continuar con el reclamo a Nación.





Las cajas en discusión, de Menem a Milei



En Casa Rosada, en tanto, dicen que "no les estamos dando la plata desde diciembre porque no está la auditoría terminada", y ponen como ejemplo el caso de Mendoza. "La auditoría sí se terminó en Mendoza y el resultado final fue que esa provincia le debe plata a Nación. No les vamos a dar plata. Que sean pacientes hasta que se terminen las auditorías", puntualizan. Además de modificar la actualización del monto y la forma de cálculo del adelanto que Nación le debería girar a las provincias por cuestiones previsionales, el decreto de Milei eliminó de forma definitiva el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Transporte.

Ante la consulta acerca de qué harán las provincias si no tienen dinero para pagar, por ejemplo, las jubilaciones, Nación responde que "la educación, la salud --y las jubilaciones de las provincias que no quisieron transferir sus cajas a Nación-- son responsabilidad de ellos", y que, en tal caso, "si no pueden pagarlas que bajen el gasto". Y ponen de ejemplo a Córdoba: dicen que la provincia "registra gastos por 27 mil millones de pesos en pauta publicitaria". "Pueden recortar de ahí", sugieren irónicos y finalizan: “Vivimos en un país federal, eso también implica que ellos se tienen que hacerse cargo".

El conflicto con las cajas previsionales comenzó en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se acordó la posibilidad de que las provincias cedan sus cajas previsionales a Nación. Entre ese año y 1997, diez provincias y CABA transfirieron a ANSES sus cajas previsionales de empleados públicos. Fue el caso de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Otras 13 continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas. Son Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El financiamiento --que hasta ahora las provincias deberían cobrar-- se autorizó durante el pacto fiscal que los gobernadores firmaron en noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí se preveía que Nación pague el déficit generado por la equiparación de los regímenes provinciales con los del Anses. Sin embargo, desde que asumió Milei en diciembre de 2023 ese pago se dejó de hacer.

"Hay un desbarajuste y se está evaluando qué hacer. Hay que esperar el resultado de las auditorías", repiten en la Rosada y recuerdan que Milei ya les dijo a los gobernadores que "el ajuste no lo va a hacer solo el gobierno nacional".