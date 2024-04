Solo un cambio mostará Newell’s para visitar a Defensa y Justicia el martes en Florencio Varela por la última fecha de Copa de la Liga. Mauricio Larriera no hizo variantes en el ensayo de ayer más allá de la necesaria para permitir el ingreso de Rodrigo Fernández Cedrés. Hoy habrá un nuevo entrenamiento para ratificar las ideas planteadas en la práctica de ayer. Por otra parte, esta tarde en el Coloso jugará por primera vez el equipo femenino por el Torneo Apertura. Recibe a Racing y la entrada es un alimento no perecedero.

A pesar de la baja producción del equipo ante Boca el entrenador leproso se inclina por darle continuidad a la alineación que jugó el sábado pasado. No habrá mayores cambios. De hecho, solo uno: volverá Fernández Cedrés pero no saldrá Julián Fernández. El jugador que dejará el equipo será Miseal Jaime o Esteban Fernández. Esa es la única duda del técnico uruguayo. Hoy a la mañana habrá un nuevo ensayo de fúbol para definir quién sale. Por lo cual el once para visitar el martes a las 19.30 a Defensa y Justicia será con Macagno; Méndez, Velázquez, Glavinovich, Martino; Julián Fernández, Fernández Cedrés, Banega; González, Ramírez, Jaime o Esteban Fernández.

Pero hoy habrá fútbol en el Coloso. Porque jugará por primera vez el equipo femenino. Se presenta ante Racing a las 15 por la 5 fecha del torneo Apertura. Para presenciar el partido en las tribunas del estadio solo se pedirá un alimento no perecedero. La única vez que el conjunto femenino jugó en el Coloso del Parque fue para un amistoso con Belgrano en 2021. En su paso por la Primera C y Primera B el equipo hizo de local siempre en Bella Vista. Con el ascenso a la máxima categoría las chicas se ganaron el derecho de jugar en el parque Independencia. Y la dirigencia tomó la decisión días atrás para jugar con la Academia de Avellaneda en el estadio. Newell’s está séptimo con 7 puntos, a cinco del líder Boca. Mientras que Racing es escolta del xeneize con 10 unidades y está invicto.