Los autores de los atentados terroristas, impunes. Las investigaciones, paralizadas. Los encubridores, libres y con penas reducidas. Los familiares de las víctimas, ignorados. En paralelo, una burda operación de prensa protagonizada por jueces de la Cámara de Casación Penal en línea con la obsecuencia de la administración de LLA-PRO hacia Estados Unidos e Israel, que reinstala a la Argentina en el ojo de la tormenta de Medio Oriente. Ese podría ser el resumen de la recepción que tuvieron los últimos fallos del máximo tribunal penal del país sobre la causa AMIA entre los familiares y activistas que luchan por una verdadera justicia. “Creo que buscan cerrar la causa AMIA”, advierte Adriana Reinsfeld, de Memoria Activa, y reitera que “en memoria de los muertos, de mi hermana, me gustaría que haya justicia”.



Como se informó, Casación confirmó las condenas pero alivianó la calificación (de encubrimiento a graves irregularidades) y redujo las penas de los magistrados y funcionarios que en lugar de investigar el atentado a la AMIA de 1994 se plegaron a la estrategia del gobierno de Carlos Menem y su aparato de inteligencia para frustrar la pesquisa y sembrar pistas falsas. En otro fallo, los camaristas afirmaron, en base a informes de inteligencia, que Irán ordenó los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel, una ofrenda para el gobierno de los hermanos Milei que será aprovechada para la ofensiva norteamericana e israelí contra el régimen de Teherán. La jueza Ángela Ledesma marcó diferencias: apuntó que la responsabilidad de Hezbollah o Irán “no constituye parte del objeto de los recursos presentados” y fue la única que condenó a quienes encubrieron la “pista siria” que molestaba al menemismo.

“Salió el fallo de Casación. ¿Cómo nos enteramos los familiares querellantes? Por la prensa. Parece que no sólo nos niegan el derecho a la verdad y a la justicia, también el respeto”, informó Memoria Activa. Destacó en mayúsculas que “ABSUELVEN A TODOS los encubridores respecto a la mal llamada ‘pista siria’, que vinculaba al empresario Kanoore Edul (allegado a Menem) con el atentado”, apuntó que se mantuvieron las condenas por el pago de la coima de la SIDE al ex desarmador de autos Carlos Telleldín para que desviara la investigación hacia un grupo de delincuentes comunes de la Policía bonaerense, que se ratificaron otras condenas y se sobreseyó a los exsecretarios del juzgado de Juan José Galeano “por falta de pruebas”, pese a que “están filmados cometiendo los delitos”.

“En resumen: no hubo encubrimiento del atentado a la AMIA, las penas son tan bajas que preso no irá ninguno, parece que nadie desvió nada y el juez, la SIDE, el Poder Ejecutivo, etc., actuaron como es debido y que el responsable asegurado (¿hicieron un juicio ya tan rápido?) es Irán y ya está”, lamentó la agrupación de familiares. “A pesar de todo, ante tanto poder, tanto corporativismo, amiguismo, encubrimiento, maldad e impunidad, no han podido contra 30 años de lucha. Aún en soledad, hemos logrado que el ex juez, el ex jefe de Inteligencia y otros se sentaran en el banquillo y sean condenados”, rescató, y se esperanzó en que “ojalá algún día la justicia completa llegue y de su mano la verdad. Y que las instituciones de la democracia argentina de una vez por todas puedan estar a la altura”.

“No estamos de acuerdo con el fallo de Casación. El encubrimiento ya fue probado y esperábamos condenas más altas, no reducción de condenas”, declaró Reinsfeld a El Destape Radio. “Después de 30 años el encubrimiento es tan importante como la causa en sí, porque por eso no sabemos. Toda la causa está llena de irregularidades, nunca se siguió ninguna pista”, lamentó. “Nos hubiera gustado que se ahonde en la pista siria. Nunca se investigó. Kanoore Edul fue tapado en su momento por Menem. Le avisaron que iban a allanar su casa y no había nada cuando llegaron”, recordó. “Creo que buscan cerrar la causa AMIA. Ya a esta altura pensábamos que Justicia no iba a haber, pero sí condenas por el encubrimiento. Ahora vemos que son mínimas. En memoria de los muertos, de mi hermana, me gustaría que haya Justicia”, insistió.



“Irregularidades es una palabra que se queda corta con todo lo que pasó”, dijo por su parte Rodrigo Borda, abogado de la agrupación. “Lo que se está diciendo de Irán no es nada nuevo y no es nada que haya sido juzgado”, recordó, sobre el voto de Mahiques y Barroetaveña. Destacó que “no hay nadie detenido por el atentado a la AMIA a 30 años” y que “los delitos que cometió el ex juez Galeano tienen pena de entre cuatro y 30 años, le habían dado seis y ahora se la bajaron a cuatro. ¿Ese es el fallo histórico? Histórico es que un ex juez federal, jefe de la Inteligencia, etc. continúen condenados”, señaló Borda en el programa Olga en vivo.

“No salgo de mi asombro por lo que estoy viendo en absolutamente todos los medios del país y del exterior y que no puedo menos que calificar como una de las más grandes operaciones que se han visto en las causas AMIA, porque hay más de una”, manifestó a la AM750 el periodista Horacio Lutzky, autor junto con Miriam Lewin de la investigación sobre el policía infiltrado en la colectividad judía que derivó en el libro Iosi, el espía arrepentido. Planteó que la acusación contra Irán “no es una conclusión basada en pruebas fehacientes y no era materia de lo que tenía que resolver Casación”, que “relativiza el encubrimiento orquestado políticamente” para configurarlo como un caso de mala praxis y “además, y esto es lo más grave, absuelven a todos por el encubrimiento de la pista siria”. “Todo esto huele a una operación claramente geopolítica a dos bandas”, analizó Lutzky, quien enmarcó la decisión de los jueces del voto mayoritario en la “sobreactuación del gobierno” de los hermanos Milei, que “trae penosas evocaciones a los ‘90 pero recargadas y con los mismos peligros”. Por otro lado, consideró que se busca “potenciar” a nivel local la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán. “Se va a fortalecer la acusación para imputarle que ella negoció con probados criminales y que quería salvarlos”, concluyó.

Para el sociólogo y periodista Jorge Elbaum, la decisión de Casación configura “un elemento más de alineamiento geopolítico del actual gobierno y sus operadores judiciales en relación a la visita de la semana pasada de Laura Richardson (jefa del Comando Sur de Estados Unidos) y la convivencia con los gobiernos de derecha de todo el mundo”. En diálogo con AM 750, consideró: “Hay un aspecto clave que es el ocultamiento y la falta de empatía con los familiares de las víctimas, que se enteraron por los diarios de este fallo. La Cámara ni siquiera tuvo la delicadeza de hacerles llegar el debate ni el dictamen”, añadió. Elbaum estimó que "el fallo pretende ser coherente con la orientación política del actual gobierno, quedar bien con Estados Unidos e Israel y ser parte de una peligrosa alianza de cara a un proceso bélico que se vive en Medio Oriente”, finalizó.

En otra dimensión, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, calificó el fallo como “muy positivo” porque a su entender “estaba clara” la responsabilidad de Hezbollah e Irán, aunque admitió que la impunidad sigue siendo la regla en el caso de los atentados de 1992 y 1994. “Venimos de tres décadas de impunidad, falta de respuestas y no tener un solo responsable por el peor ataque terrorista que sufrió el país. La angustia y la falta de respuestas es tremenda”, dijo.