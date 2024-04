Siete chicos y chicas de menos de 19 años representan a Salta en la Selección Argentina de Tenis de Mesa y serán los próximos a participar en los juegos sudamericanos a disputarse en Bolivia y Chile.

Su presencia posiciona a Salta como una de las cuatro provincias del país en los mejores ranking del juego que ya se encuentra federado y que al norte de la ciudad tiene instalado un Centro de Alto Rendimiento.

En Santiago de Chile, la contienda tendrá lugar del 22 al 28 de abril. Allí participarán Ambar Jándula (Sub15 damas) y Franco Varela (Sub19 caballeros). Mientras que en Cochabamba (Bolivia), la cita es en mayo y estarán presentes, Daina Toscano (Sub 11 damas), Federico Varela (Sub 11 caballeros), Gemma Valerio y Victoria Guardia (Sub 13 damas), y Brian Ocampo (Sub 13 caballeros).

Con presencia de la prensa deportiva, la semana pasada las y los deportistas dieron una demostración de entrenamiento a cargo del entrenador Carlos “Kuero” Gusmán, y recibieron un reconocimiento como integrantes de la Selección Argentina.

En ese marco también se lanzó la campaña “Salteñitos de Selección”, que busca recaudar fondos para el viaje del equipo seleccionado a los sudamericanos.

El director del Centro de Alto Rendimiento salteño, Enrique Varela, destacó el esfuerzo de todas las familias, así como la necesidad de sumar más acompañamiento de todos los sectores, públicos y privados, para materializar el sueño de estas chicas y estos cicos de participar en las instancias competitivas internacionales.

Subrayó que se trata de un hecho histórico, ya que Salta es la segunda provincia, después de Buenos Aires, que más representantes tiene en la Selección Nacional.

En el podio

“Salta disputa entre el segundo y tercer lugar con Buenos Aires y Mendoza” en este deporte, comentó por su parte Fabián Krisman, tesorero de la Asociación Salteña de Tenis de Mesa.

Contó que todo empezó con un grupo de jugadores que buscaban tener un espacio donde entrenar. Se les cedió una oficina en el Estadio Delmi, en donde pudieron establecer tres mesas. Pero “cada vez que había recitales sacaban las mesas”, por lo que las condiciones para establecer el deporte de manera permanente no eran óptimas.



Varela, quien fue jugador profesional, decidió entonces instalar en su casa un espacio en donde desde 2016 empezaron a realizar torneos internos y sumaron más interesados en entrenar para el tenis de mesa.



Es así que se abrieron sedes en Gimnasia y Tiro, el Legado Güemes y el Club Deportivo del Grand Bourg, además del domicilio de Varela. Crearon la Asociación y lograron entrar a la Federación.

Así surgió la idea de impulsar un Centro de Alto Rendimiento que sea para el tenis de mesa. “No pudimos conseguir un terreno en comodato”, lamentó Krisman. Pero lograron uno a través de la firma de un convenio con la Sociedad Unión Sirio Libanesa, que cedió un terreno ubicado en la ruta provincial 28, camino a San Lorenzo. El compromiso es que al menos en 16 años, toda la infraestructura quede en manos de la Asociación que cedió su lugar para erigir este lugar de entrenamiento, en donde al menos cien personas entrenan en categorías que van desde la infancia hasta los 80 años.

“Nos dicen que este campo es similar al del CENARD”, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires, indicó Krisman con orgullo al sostener que Salta es una de las pocas provincias que impulsó esta posibilidad. Otros referentes de la Asociación señalaron que el Centro salteño es cuatro veces más grande que el del CENARD.

“Salteñitos de Selección”

La campaña tiene el objetivo de reunir los 10.000 dólares que se necesitan para el viaje y estadía de los 7 deportistas en los sudamericanos de Chile y Bolivia.

Bajo el título “Salteñitos de Selección” y el lema "Tu aporte hace crecer el futuro de Salta. Hacete parte de sus sueños", la campaña será lanzada en las redes a partir de esta semana.

Los aportes se pueden transferir al alias: Argentina.TM, cbu: 2850173040095424378408, a nombre de Enrique Miguel Varela, identificación tributaria: 20-22420814-7.