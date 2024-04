El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cuestionó por AM750 al secretario de Trabajo Julio Cordero por poner un freno a los acuerdos paritarios y mantener los salarios a la baja en un contexto de fuerte inflación. En su editorial, aseguró que “más que Cordero, es lobo, porque todo lo que hace es comerse a los trabajadores”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Lo que no anda fuerte son los trabajadores. Está muy complicado el tema. Piensen ustedes que una de las tareas a las que se ha avocado el Gobiernos evitar que mejoren los salarios.

Después de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos hablado, del aumento de los alimentos, que el tema, la lucha del Gobierno, sea esa de Julio Cordero, secretario de Trabajo, --bueno, en realidad, piel de cordero, porque todo es lobo, todo es comerse a la gente y el trabajador-- es no aumentar los salarios.

Lo dicen porque esa es la manera de combatir un poco la inflación. Si la gente no tiene un centavo, no compra. Si no compra, la inflación puede bajar. Pero sin poder comer, con un sueldo magro que es una derrota, así cualquiera.

Así que escuchemos a este personaje para que ustedes vean que lo que decimos es real. Julio Cordero, secretario de Trabajo, pide una responsabilidad a la sociedad para que negocien paritarias conteniendo a la inflación.

¿Qué significa esto? Muchachos, no aumenten demasiado, un poquito nada más.

Es absolutamente necesario el combate contra la inflación de manera enérgica. Se pide la responsabilidad de la sociedad. Se está pidiendo, señores, cuando negocian, por favor, negocien conteniendo la inflación. Porque los salarios, una vez que uno los fija, por norma, no se pueden bajar. En cambio, los precios, cuando vos lo mirás, están bajando - dijo el secretario de Trabajo.