Después de semanas cargadas de reuniones y negociaciones, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley de paquete fiscal. Comenzará a ser tratado este jueves en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados presidida por José Luis Espert. El paquete fiscal incluye la vuelta del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales. Un dato significativo es que quedaron fuera las regulaciones al tabaco, lo que puede significar un problema a la hora de conseguir los votos de algunos gobernadores del norte, que reclamaban por su incorporación. Pero no será el único proyecto a discutir porque en los próximos días la Cámara baja también comenzará a trabajar la nueva ley Bases.

Con el envío del proyecto, la pelota pasó de la Casa Rosada al Congreso. Durante los próximos días todos los ojos estarán puestos en cómo los diputados pulen el dictamen durante el trabajo en comisiones, ya que eso definirá la suerte del oficialismo en el recinto. Cerca de Milei aclaran que "todo lo que empioje la discusión, se saca".

El objetivo de la Casa Rosada es que la ley bases y el paquete fiscal sean aprobados en ambas Cámaras antes del 25 de Mayo. Esa es la fecha que Milei eligió para que los gobernadores firmen el Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba. Según el esquema que venían proyectando hace semanas cerca del Presidente, el 24 podría ser la fecha tentativa para que ambas leyes se traten en el recinto de la Cámara baja. Eso, admiten hoy, se podría atrasar unos días y quedar para los primeros días de mayo.

"Una vez cerrado el paquetito, lo del Congreso tiene que ser un trámite express. Levantar la mano y listo", confían en Balcarce 50 y dicen que el trabajo en comisión se va a basar en buscar "el consenso con todos los actores". De esas conversaciones dependerá, entre otras cuestiones, el fracaso o el triunfo de LLA en el recinto. La vez anterior los diputados llegaron a la votación de la ley Bases sin tener en sus manos el dictamen definitivo. Estuvieron negociando hasta el último minuto y la sesión terminó siendo un bochorno. Durante el tratamiento en particular de la ley, la mayoría de los votos empezaron a ser negativos.

Esta vez será clave la muñeca de Espert para lograr un dictamen "limpio" y bien consensuado después del tratamiento de la comisión de Presupuesto. Una tarea un tanto complicada si se tiene en cuenta la mala relación que mantiene con sectores de la oposición. El oficialismo ya corroboró que puede tener un dictamen de mayoría, pero también sabe que igual puede sufrir muchos problemas en el recinto. Es por eso que necesitan contar con un dictamen lo más pulido posible y para eso tendrán que aceptar cambios, pero solo de los bloques amigables.

En esa línea, durante el debate de la ley Bases seguramente habrá modificaciones en lo que respecta a la reforma laboral. El sector del radicalismo que representa Rodrigo De Loredo incorporó en su proyecto la eliminación de las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos. Los sindicatos ya anticiparon su rechazo a esa propuesta y la Rosada los quiere tranquilos. Por eso aseguran que "eso se va a sacar en el trabajo de comisión y no va a formar parte del dictamen".

Por otra parte, el bloque de HCF tendría la intención de que quede explicitado que, dentro de las facultades delegadas (específicamente en la financiera), no se habilitará la toma de nueva deuda externa sin pasar por el Congreso. En el dictamen de la ley Bases también puede ocurrir que los diputados presionen para incluir en el proyecto una nueva fórmula jubilatoria. El martes, reunidos en la comisión de Previsión Social, UxP, la izquierda, la UCR y HCF presentaron tres dictámenes distintos que apuestan a confeccionar una nueva ley que mejore la fórmula de Milei. Esto puede resultar un escollo para el oficialismo.

Lo mismo puede ocurrir con lo vinculado al financiamiento universitario. Ya hay proyectos de la oposición amigable que van en esa línea y en los que podrían estar de acuerdo y presionar a sectores del radicalismo como el de Facundo Manes.

En Casa Rosada, en tanto, aceptan que, más allá de los gobernadores que no acompañarán, hay algunos más reticentes que pueden cambiar de opinión. Uno de ellos es el de Santa Cruz, Claudio Vidal, que está, por ejemplo, en contra de la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Cerca de Milei dicen que esa empresa "debería cerrar", pero como quieren contar con el apoyo de Vidal, ahora dicen que no avanzarán en su liquidación. Lo justifican diciendo no quieren "generarle un problema al gobernador".

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es otro punto álgido entre algunos gobernadores. Uno de los que se pronunció con dudas sobre este punto de la ley fue Maximiliano Pullaro. "Algunos gobernadores quieren extenderlo y que el RIGI pueda servir para proyectos más chicos. Lo extenderíamos, pero hoy no están las condiciones para hacerlo porque implicaría bajar los montos y eso, de hecho, sería hacer una reforma impositiva", explican en gobierno y apuestan que los gobernadores "no se van a poner duros con ese punto".

En cuanto a la no regulación sobre el tabaco, en el oficialismo aseguran que "es una reforma que haremos más adelante", y admiten que el lobby empresario hizo que el gobierno retroceda. Los salteños eran unos de los más interesados en que ese punto avance.

Este miércoles el ministro del Interior Guillermo Francos recibió en Casa Rosada al bloque de Innovación Federal que conforman, entre otros, diputados de Misiones, Río Negro y Salta. Hasta el momento, según les dijeron a los propios diputados, no los habían invitado a las reuniones en Casa de Gobierno porque en Balcarce 50 creían que Innovación Federal era lo mismo que Hacemos Coalición Federal.

Tanto el gobernador de Salta Gustavo Sáenz como el de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestaron públicamente su oposición a la quita de la Ley Bases de las regulaciones al sector tabacalero. Sin embargo, al salir del Ministerio del Interior, la presidenta de ese bloque, Pamela Caletti, dijo que habían realizado observaciones, pero que quieren "contribuir a la gobernabilidad". En el gobierno arriesgan: "los salteños no se van a bajar por el tema del tabaco. Hay un compromiso de ellos de avanzar".

La Libertad Avanza no incluyó en los diálogos de estas semanas al Senado y eso puede ser un problema a futuro. Uno de los gobernadores clave para lo que pase en esa Cámara será Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Por eso Francos lo fue a ver a su provincia este martes. El ministro llegó al encuentro dos horas tarde porque viajó en un avión de la Policía Federal que se descompuso y, si bien en Rosada dicen que el saldo fue positivo, del otro lado aseguran que Zamora le agradeció la visita y le explicó a Francos que él no va a acompañar al gobierno. En el recinto se conocerá quién dice la verdad.