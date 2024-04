El entrenador de Tigre, Sebastián Domínguez, rompió el silencio después de su ausencia ante los medios tras la dolorosa derrota del equipo frente a Chacarita en la Copa Argentina. El ex defensor se vio obligado a recurrir a las redes sociales para explicar su inesperada actitud y aclaró que le comentaron que "no se hacen conferencias" en ese torneo.

Desde su llegada a Tigre, Domínguez puso la cara en un comienzo difícil, con resultados desfavorables en las primeras jornadas de la Copa LPF y la eliminación en la Copa Argentina. Sin embargo, más allá de las críticas por el rendimiento del equipo, la atención reciente se centró en su silencio después del partido frente a Chacarita.

En respuesta a la polémica desatada en las redes sociales, donde hinchas y periodistas cuestionaron su ausencia en la conferencia de prensa, Domínguez explicó: "Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por Copa Argentina no había tal (tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia".

Las declaraciones del entrenador, citando una cuenta que recordaba sus palabras anteriores sobre su compromiso con los medios, intentaron esclarecer la situación. No obstante, sus explicaciones no detuvieron la ola de críticas y comentarios en las redes sociales.



El posteo en redes sociales de Domínguez recibió respuestas diversas, desde críticas de hinchas de Boca, quienes aprovecharon para recordar sus anteriores comentarios sobre el club, hasta reproches de periodistas partidarios de Tigre, quienes compartieron videos que mostraban la aparente evasión del entrenador ante los medios.