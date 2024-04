En la semana de los pueblos originarios, conmemorando el 19 de abril el Día del Indio Americano, la localidad de Santa Victoria Oeste se vistió de fiesta al inaugurar la emisora indígena "El Wayra. La voz del viento", que transmite en la frecuencia modulada 89.1. Con la iniciativa de la Unión de Comunidades Aborígenes de Victoreñas (UCAV), ayer se pudo poner al aire la nueva radio kolla con el objetivo de generar una comunicación con identidad de las comunidades del Pueblo Kolla de Salta.

El "ideólogo" de la radio, como lo presentaron en el acto de inaguración, fue Florencio Sebastián Abán, coordinador de la Comunidad San Felipe. El ahora director de la FM 89.1 contó que el proyecto radiofónico se inició formalmente en 2020 cuando las comunidades decidieron realizar el pedido de autorización ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ahora intervenido) para que se les asignen una frecuencia, tal como lo dispone la ley nacional 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con la asesoría de técnicos de la Defensoría del Público, se iniciaron los trámites en 2021, y la autorización fue otorgada a principios de 2022, con la frecuencia 89.1.

Le siguió la formulación y presentación de proyectos a las distintas líneas de fomento a medios indígenas que disponía el Enacom, destinadas a la adquisición de equipamientos, la gestión y la producción audiovisual. La UCAV unió fuerzas con integrantes de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy y técnicos de la Defensoría del Público para la formulación de dichos proyectos, que fueron seguidos de diversas capacitaciones en la propia localidad victoreña, sumadas a la participación en los encuentros anuales de medios rurales e indígenas que realiza la Mesa de Comunicación.

"La verdad que es un gusto tenerlos acá y les cuento que al principio éramos pocas las comunidades que pusimos en marcha el proyecto de la radio, hoy les digo que tenemos la mayor cantidad de comunidades entusiasmadas", contó Abán. La localidad de Santa Victoria Oeste la conforman 23 comunidades kollas, de las cuales solo 4 apostaron inicialmente a la emisora. "La intención era poner al aire la radio el año pasado, pero por cuestiones económicas no se pudo", recordó el director. Es que el precio de los equipos se desfasó con lo presupuestado en un principio. Ante esa situación, la comunidad se quedó sin posibilidad de comprar la consola y tuvieron que improvisar con un equipo que usualmente es usado sólo para transmitir audio y no para una programación radiofónica que soporte la transmisión diaria y contenga los elementos necesarios para ello. La improvisación también se debió a que los costos de una consola nueva no podían ser abarcados por la organización.

La UCAV también se valió de los aportes de la Municipalidad de Santa Victoria Oeste; de técnicos del ahora intervenido Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena; de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta; de diversas organismos provinciales como el Instituto de Pueblos Indígenas de la Provincia (IPPIS) y la Secretaría de Cultura; y de los legisladores departamentales, para la instalación de la infraestructura la formación de las y los comunicacadores locales.

Con todo ello, la radio se puso al aire y el presidente de la UCAV, Alberto Cabana, aseguró que este logro representa un gran orgullo. "Estamos contentos y tranquilos de que podemos tener por primera vez una FM de los pueblos originarios de Santa Victoria Oeste", expresó ante las autoridades de distintas comunidades que conforman la Qullamarka, organización madre del Pueblo Kolla en Salta que estaban en el lugar no sólo por la inauguración de la FM sino por la asamblea rotativa que mantienen permanentemente en la organización.

La comunicación, herramienta en la lucha

La Qullamarka está conformada por comunidades de Nazareno, Los Toldos y Santa Victoria Oeste, del departamento Santa Victoria; también la integran comunidades de Isla de Cañas e Iruya, en el departamento Iruya, y comunidades del departamento Orán. Dentro de la organización ya existen otras tres radios indígenas: Radio Runasimi, que comenzó a transmitir en 2012, en Iruya; FM OCAN, inaugurada en 2016, en Nazareno, y FM Wayra Wasi. La voz de las yungas, inaugurada en marzo de este año, en Isla de Cañas.

El anhelo de conformar una red de radios propias de la Qullamarka es una idea que se consolida más fuertemente con las dos nuevas emisoras que se sumaron este año. La organización considera que la comunicación indígena posee características y usos propios en función del proyecto comunicacional que se conforme en las comunidades, más allá de que ese tipo de comunicación esté relacionada con el espíritu de lo popular, lo alternativo y lo comunitario.

En el acto se escuchó: "El Qullamarka asume la importancia estratégica de la comunicación a la hora de visibilizar públicamente y agilizar sus reclamos". En ese marco, consideran a la radio como una herramienta más en la lucha colectiva por un territorio único, los títulos comunitarios, el acceso al agua, y la defensa y revalorización de las identidades y culturas locales, como principales demandas.

Para la comunicadora local Nora Tolaba, la posibilidad de contar con una nueva emisora indìgena es importante para fortalecer la comunicación entre el pueblo de Victoria y las comunidades que se encuentran a varios kilómetros de distancia unas con otras. "Es una gran alegría y un gran gusto tener la radio", manifestó Nora, que hará un programa semanal, "Todos santos", con el que buscará revalorizar las costumbres del pueblo kolla de la localidad.

Por su parte, la directora de la radio Wayra Wasi. La voz de las yungas y coordinadora de la comunidad Finca Santiago de Isla de Cañas, Alicia Yurquina, celebró la inauguración de la nueva emisora y aseguró, en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, que es necesario poner en valor la cultura de los diferentes pueblos que existen en la provincia y el país. "También para no callar", afirmó, ya que aseguró que es necesario reclamar y exigir al gobierno nacional de Javier Milei "que termine con la vulneración de derechos a la cual no está sometiendo con numerosas leyes y decretos que tratan de invisibilizar lo que tiene que ver con los pueblos indígenas".

En este marco recordó la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado nacional. "Dicen que vinimos de los barcos y no miran para atrás, donde estamos nosotros, los morochos, los morenos. Se han registrado más de 40 pueblos indígenas en nuestro país y nuestra provincia es la segunda (luego de Jujuy) en albergar más de 14 pueblos y con lenguas vigentes", sostuvo la dirigenta.