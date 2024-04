La legendaria banda estadounidense, Toto, autores de clásicos como África, I'll Be Over You, Rossana y Hold The Line, se presentará el próximo 22 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa de entradas para clientes Santander American Express comienza este viernes 26 de abril a las 10 en la web oficial del estadio, por 72 hs o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa comenzará la venta general. En ambas instancias de venta los clientes Santander Amex podrán aprovechar 6 cuotas sin interés.

Steve Lukather y Joseph Williams, también conocidos como The Dogz of Oz, estarán acompañados por Greg Phillinganes, Shannon Forrest, John Pierce, Warren Ham y Steve Maggiora, la formación completa de TOTO.

Durante la última década, TOTO tuvo un renacimiento en popularidad, alcanzando más de 3.400 millones de reproducciones sólo en Spotify. El total de reproducciones de las obras completas de la banda en todas las plataformas se acerca ahora a los cinco mil millones. Entre las grabaciones más escuchadas, África cuenta con más de mil millones de reproducciones sólo en Spotify. La canción fue recertificada por la RIAA 8X Platinum.

"Individual y colectivamente, el árbol genealógico de la banda se puede escuchar en la asombrosa cifra de 5.000 álbumes que, en conjunto, acumulan un historial de ventas de 500 millones de álbumes. Entre estas grabaciones, NARAS aplaudió las actuaciones con cientos de nominaciones al Grammy. Son cultura pop y una de las pocas bandas de los 70 que han resistido los cambios de tendencias y estilos sin dejar de ser relevantes.s", sostuvo la productora Fenix Entertainment en un comunicado.

