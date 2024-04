El director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, celebró la adhesión masiva de la Marcha Federal Universitaria de este 23 de abril y apuntó al gobierno de Javier Milei. "Hay hartazgo", sostuvo. En diálogo con AM750, también subrayó que la auditoría de las universidades "no es algo nuevo", sino que "forma parte de la institucionalidad de esas casas de estudio"

"A mí me parece que la marcha de ayer tiene que ver con la universidad, pero desborda también el ámbito universitario: es una marcha por la educación pública", aseguró. En este sentido, salió al cruce del gobierno, que desde hace días, para bajarle el precio a la movilización, insiste en que debe desplegarse un plan de auditorias, que ya existe y del que se encarga la Auditoría General de la Nación (AGN). "Son instituciones auditadas por varios organismos", resaltó Sileoni.

"Me parece que tocan fibras del ADN de los argentinos. Celebro la adhesión de las universidades privadas porque forman parte de un conocimiento y un respeto por las instituciones", dijo.



"También hay un hartazgo de un gobierno que se burla de los despedidos, que no entiende la realidad. Ya estamos hartos de que se agreda. Esa sociedad a las que nos invitan no la queremos", expresó. "Por primera vez tenemos un gobierno que no piensa que la educación, la ciencia y la tecnología tengan que ver con el desarrollo de un país", cerró.