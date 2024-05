PANTALLAZOS ► Uno sci-fi: el día de Star Wars es todos los días pero más este sábado 4/5 -sí, por lo de "May the Force" y "May, the Fourth"-, ya que Disney+ estrenará la serie de seis cortos animados Historias del Imperio, y además habrá funciones especiales en el Teatro Colón de El retorno del Jedi, con orquesta en vivo ► Uno futbolero: este domingo 5/5, el Gaumont hará proyección de Cierren los ojos: la final eterna, la peli épica sobre el River-Boca en Madrid ► Y uno musical: los viernes de mayo, OnDirecTV revive shows a gran escala de Babasónicos (3/5), Los Cafres (10/5), Los Auténticos Decadentes (17/5), Los Caligaris (24/5) y Las Pelotas (31/5), siempre a las 21.



FESTIVALIPSIS ► Vuelve el festival Buenos Aires Trap, con promesa de más de 50 artistas en cuatro escenarios y doble jornada ya anunciada en el Parque de la Ciudad (7 y 8/12).



SIGUEN GIRANDO ► El mató a un policía motorizado acompañará a Interpol durante los próximos shows de su gira por Estados Unidos, con paradas en Houston, San Antonio, El Paso, Mesa, Los Angeles y Las Vegas entre el domingo 5 y el viernes 10/5, todos con entradas agotadas. Además, el sábado 11/5 tocarán en Miami, el 27/5 y el 1/6 harán doble presentación en el Primavera Sound de Barcelona, y el 11/6 estarán en Buenos Aires para tocar en el Movistar Arena.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Iron Maiden agotó las localidades para su show en la cancha de Huracán y agregó una segunda fecha para el 2/12 pero en el Movistar Arena, con entrada en venta a partir del miércoles 8 ► El Kuelgue también colgó cartel de sold out para su recital del 18/5 en el Estadio Atenas, de La Plata, así que sumó nueva función para el 6/7 ► Y Conociendo Rusia presentará su cuarto disco, Jet Love, el 6/9 en el Movistar Arena.

TODOS CONTRA TODOS ► La humorista Anacleta Chicle, el freestyler Barba Roja, la cosplayer Valkyria, el productor de lucha libre Juanma La Volpe, el emprendedor tecno Santi Siri, la periodista Cami Coronel, el ilustrador Chavo Escrotito y la freestyler Big Frey serán el octeto participante del Mundial de Videos que animará la nueva edición del ciclo María María, de El Planteo, el miércoles 8/5 a las 21 en el Cine Club Lucero.

PASAME LA DATA ► Abrió nueva temporada de Maravillosa Música, el concurso de bandas y solistas juveniles (de 13 a 35 años) que organiza la provincia de Buenos Aires ► Y hasta el viernes 10/5 quedan los últimos días para la convocatoria La novela del verano, de la editorial El Gran Pez, para historias de más de 100 páginas.

EN UN CUMPLE ► La Bomba de Tiempo llega a sus 18 años y hará festejo en vivo y con su Fiesta Bomba de Cumpleaños, el 11/5 en la Ciudad Cultural Konex ► Y también el cantante tropical Chili Fernández está de cumpleaños y celebrará con su Noche mágica en el Luna Park, el 26/5.

RONDA DE FREE ► Malandro, Javier Ortega, Wolf, MKS, Pau, Kris Alaniz, NN G'Tana, Snake, Eli Almic y Parker se cruzarán en la nueva edición de Representar Freestyle, con exhibición de rimas improvisadas el sábado 4/5 desde las 17 en la Plaza Seca del CCK, gratis.

HACELA SIMPLE ► ¿Ya tuviste tu ración semanal de canciones? Seguí con las nuevas de Dum Chica (Fax), Amanda Pujó (Esperar), Oscu (Desapareció), Candi Viosch + Merf (Haciendofila), Tomi Lago + Ariel Rot (Sobre el pucho), Margarita Pla (Con vos en la cueva), Critical Baby (Ya lloré), Joint Ravolta (Levanto paredes), Berard (Las agujas del reloj), Subeibaja Eléctrico (Visión), The Otherness (This I Tell), Flema (No me verás), Inti García (Fiestas en las nubes), Picnic al Costado del Camino (Indie mamón), Saga FHK (Se cae el santo), Stuart (Señora Muerte) o Charly Zurcher (Late).





