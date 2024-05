El dúo artístico conformado por el guitarrista Sergio Puccini y la artista plástica Brenda Cordi presenta la performance "We are alive/at live", en la cual se reúnen dos disciplinas artísticas: la música y la pintura. Brenda pinta mientras Sergio interpreta en guitarra clásica un variado repertorio que incluye canciones de The Beatles, jazz, música argentina y también internacional. (Hoy, a las 21, en Beatmemo Pub)