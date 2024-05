El legislador porteño de Unión por la Patria Matías Barroetaveña cuestionó el proyecto que elimina el tope de aumento del Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) aprobado en la Legislatura este jueves y señaló que la iniciativa del Gobierno de la Ciudad impacta en el mismo sector que el aumento de subte, al igual que otras decisiones que tomó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde que asumió.



"Están proponiendo un proyecto supuestamente para ajustar, pero termina perdiendo plata el Estado nacional. Con lo cual muestran que es otra la decisión", cuestionó Barroetaveña en la 750.

La iniciativa oficialista pretendía aumentar el presupuesto de la Ciudad en 4,5 billones de pesos porque, según los legisladores del PRO, había quedado desactualizado en relación a la inflación. El texto también incluyó otros ajustes a otros impuestos como la suba del 60 por ciento en Patentes de Automotes, el incremento del 50 por ciento en las entradas al Parque Sarmiento y al Parque Manuel Belgrano, una suba del 34 por ciento en la entrada a polideportivos y un 25 por ciento de incremento en el servicio de cementerios.



La oposición cuestionó el contexto de los aumentos, que probablemente impactarán de lleno en una clase media golpeada por la recesión económica. En ese marco, Barroetaveña también apuntó contra el bloque de "libertarios" porteños que conduce Ramiro Marra, quien aportó los ocho votos de La Libertad Avanza para dejar el resultado final en 38 positivos contra 20 negativos. Además, el oficialismo de la Ciudad logró contener a sus habituales aliados: la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista.

Para el legislador de Unión por la Patria, el jefe de Gobierno está alineado con el Presidente porque "tienen la misma mirada". La iniciativa del bloque opositor era volver a un esquema de carácter progresivo, según explicó Barroetaveña. "Nosotros proponíamos otro esquema que permitía que el impuesto lo pague sólo el 5 por ciento de la población y no la clase media", agregó con Gustavo Campana.



En ese sentido, aseguró que Jorge Macri y Javier Milei "son lo mismo" y "juegan en sintonía", y criticó la lógica del primo de Mauricio Macri respecto de los aumentos en la Ciudad de Buenos Aires. "Aumentaron el servicio del subte por encima de la inflación y es un servicio que encima funciona muy mal, todos los que lo usamos lo sabemos, no tiene escaleras, no tiene ascensores para discapacitados, se inunda, ahora tienen que bajar los pasajeros por las vías porque tienen desperfectos y no se construye un metro de subte", concluyó el legislador.

